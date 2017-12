Localizada a 124Km da cidade da música, título concedido à cidade do Salvador pela UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, está a primeira fábrica do Grupo Petrópolis da Região Nordeste. As modernas instalações da fábrica, localizada no município de Alagoinhas e inaugurada em 2013, receberam no sábado (16) a visita de uma comitiva de jornalistas e influenciadores digitais de diversos Estados brasileiros para fazer a nacionalmente conhecida “Beer Tour” pelas instalações da cervejaria.

A Beer Tour é conduzida por Matheus Facca, engenheiro químico e mestre cervejeiro formado na Alemanha. Ele passa pelos equipamentos apresentando aos visitantes toda a linha de produção (fermentação, filtragem, engarrafamento, embalagem e distribuição) e ressalta que Alagoinhas possui uma água de excelente qualidade, o que é fundamental para uma cerveja de boa qualidade.

Ao final da Bier Tour, os participantes foram convidados a conhecer o portfólio de produtos do Grupo Petrópolis que conta com mais de 10 marcas, dentre elas a cerveja mais antiga do mundo! A Weltenburger é datada do ano 1050 e é considerada a cerveja mais antiga do mundo produzida dentro de um monastério, contudo o Grupo Petrópolis conseguiu firmar parceria com os detentores do direito de produção dessa cerveja e começou a fabrica-la, aqui, no Brasil seguindo os rígidos padrões da marca.

A expansão do Grupo Petrópolis no Nordeste é visível, a partir dos investimentos feitos em eventos de grande porte como o Festival de Verão de Salvador e, também, pelos números apresentados pela empresa que tem o capital 100% nacional. A Itaipava é, atualmente, a segunda cerveja mais consumida do Nordeste, sendo que sua participação no mercado baiano é de 18,80% e no Estado do Pernambuco, onde fica localizada a sua segunda fábrica nordestina, esse percentual é de 26,61%. O Grupo Petrópolis responde por 3.664 empregos diretos na Bahia, 8.663 no Nordeste e 26.000 em todo País.

A Itaipava lançou recentemente algumas ações que visam avançar no mercado com ações voltadas para o Verão. O mote “Viva 100 verões em 1” visa estimular que os consumidores da marca aproveitem tudo o que o verão tem para oferecer, sobretudo o Sol para bronzear a pele e as águas mornas do mar para mergulhar e a noite para a badalação. A Itaipava acredita que os seus consumidores devem viver uma experiência 100% genuína durante o Verão e, para isso, a marca chama a atenção para o consumo responsável de bebidas alcóolicas, através do Programa Saber Beber, onde o seu público-alvo é estimulado a beber água para hidratar o corpo intercalando com a bebida alcoólica, a evitar exageros e misturas de diferentes tipos de bebida alcoólica e a não dirigir caso esteja ingerindo bebida alcoólica.

Como forma expandir no mercado nacional, o Grupo Petrópolis tem patrocinado diversos eventos na Bahia, como é o caso do Festival de Verão de Salvador. Em 2017, 12 atrações de peso subiram ao palco do Festival que foi montado na Itaipava Arena Fonte Nova e uma carreta de chopp foi levada para atender o evento. Além das atrações musicais, a Itaipava montou uma tirolesa para que os participantes pudessem ter uma experiência completamente única ao atravessar a Arena de um lado a outro, passando pela frente do palco. Foram 16 metros de altura e 150 metros de comprimento que permitiram ampliar a experiência do público de todo o Brasil com o Festival de Verão.

Dentre as atrações mais esperadas estava Ivete Sangalo. Grávida de 7 meses e fazendo suas últimas apresentações antes do parto, a cantora não poupou brincadeiras com outros artistas e com o público que lamenta que ela não esteja no Carnaval. Ivete tem uma marca no Festival: ela é a única artista a se apresentar em todas as edições do Festival de Verão, cuja primeira edição foi em 1999.

Além do fazer todo mundo dançar com o pagodão, o cantor Leo Santana também aproveitou o Festival de Verão para revelar que reatou o namoro com a dançarina Lore Improta, tornando-se o assunto mais comentado por quase todos os artistas que subiram ao palco nos dois dias da festa. Já O Rappa fez o público se emocionar com antigos sucessos e, também, sair do chão e curtir cada segundo do show que prometeram ser o último, em Salvador, antes de uma pausa da banda.

A Itaipava, cerveja oficial do Festival de Verão, buscou aproximar os convidados (jornalistas e digital influencers) de uma experiência 100% Bahia com muito agito, sol, mar e cerveja. Assim, os dois dias intensos de Festival de Verão ainda tiveram espaço para degustar os sabores da Baía de Todos os Santos. A Itaipava levou a comitiva para a Ilha de Maré, em Salvador, onde apresentou um delicioso cardápio à base de frutos do mar.