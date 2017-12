Filme da Itaipava destaca presença na edição 2017 do Festival de Verão Salvador

No clima do mote de verão, ‘Viva 100 Festivais de Verão em 1’, a Itaipava lança filme especial sobre a participação no Festival de Verão Salvador. O evento musical acontece na capital baiana, na Itaipava Arena Fonte Nova, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2017, e tem a Itaipava como cerveja oficial pelo segundo ano consecutivo.