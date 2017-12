O Festival de Música e Cultura Alternativa, Universo Paralello chega a sua 14ª edição com atrações para todos os públicos em uma programação extensa de shows, apresentações de DJs, performances, teatro e muito mais.

O evento tem duração de oito dias e acontece entre 27 de dezembro de 2017 e 03 de janeiro de 2018, na Praia de Pratigi, município de Ituberá, localizada na Costa do Dendê a 200 km de Salvador no estado da Bahia. As 3 primeiras edições foram em Goiás e a 10ª na Praia dos Garcês, Jaguaripe (BA).

A estrutura do festival conta com três áreas de camping, banheiros com chuveiros e sanitários, posto médico 24h, equipe de salva-vidas 24h, farmácia, guarda volumes, info stand, lan house, agência de viagem (on-line), estacionamento com segurança, cozinha comunitária, feira mix, área de recreação infantil, praça de alimentação com mais de 30 opções e bares.

As atrações se apresentarão nos 8 palcos do festival (Palco Multicultural, Arena Circulou, Tortuga, 303, Chill Out, Palco Paralello, UP Club e Main Floor).

Um dos destaques da programação que acontece no evento é o Circulou-Zona de Preservação de Culturas, que desde 2004 promove dentro do festival, encontros de arte e cultura. Um coletivo de brasileiros e estrangeiros com propostas inovadoras e ideias inventivas. Um grande palco e arena que abrem espaço para novos talentos e artistas consagrados. Arte, música, gastronomia, saúde e bem viver são os pilares do Circulou.

PALCO MULTICULTURAL: oficinas, shows, práticas de terapias holísticas.

GALERIA PARALELLA: exposições de artes visionárias, encontros e atividades com artistas da programação.

TELA PARALELLA: mostra de vídeos.

ZONA ESPETACULAR: instalações cênicas e audiovisuais itinerantes dentro do festival.

LADEIRA CIRCULOU: Coletivo de arte e cultura da região da Costa do Dendê.

COZINHA COMUNITÁRIA: espaço para preparo de alimento, trocas, oficinas.

CIRCULO DE CURA: rituais holísticos e xamânicos, massagens e tratamentos naturais.

CIRCULINHO: programação infantil.

CIRCULO SOLIDÁRIO: Programação do Circulou nas comunidades da região da Costa do Dendê.

No Palco Tortuga, variações entre hip hop e house music estão no line up. Núcleos de festas consagradas pelo Brasil se uniram e trazem atrações conhecidas do público como DJ Marky, o papa do drum n’ bass brasileiro; Edi Rock (Racionais Mcs) e os brasilienses DJs Chicco e DJA (Mistura Fina), Mauro Telefunksoul, de Salvador (BA), entre outros.

No Palco 303 atrações como Goa Gil, um dos pioneiros do psy trance juntamente com Space Tribe comandado por Olli Wisdon.

“No final dos anos 70, comecei a ouvir música eletrônica e encontrei aí a combinação perfeita entre ritmos tribais do passado e sons futuristas, sintetizados, quase alienígenas. A música tornou-se um ciclo completo, do tribalismo ao cibertribalismo o que traduz de forma perfeita os tempos atuais. Quando toco, toda a música e a comunhão que dela deriva devem elevar-se ao espírito cósmico. Isto era o que os antigos xamãs e grupos tribais de todo o mundo faziam em tempos remotos. Eu me limito a atualizá-lo.”, diz Goa Gil.

No Chill Out opções em uma programação mais tranquila com nomes conhecidos como Rica Amaral (XXXperience), que agora tem um repertório recheado de música ciganas contagiantes e Vitor Rizzo que traz para a pista uma mistura de jazz, soul, grooves, future beats com um toque brasileiro.

O Palco Paralello estará recheado de nomes de peso do cenário musical nacional. Lenine, BNegão, Russo Passapusso (Baiana System), Black Alien , Otto, Lineker, Música de Alambique (Marcelo Bonfá), Digital Dubs e Pedra Branca são alguns dos nomes que se apresentarão.

Os festivais ‘Morrostock’, que rola no Sul do país, ‘Quarta Dimensão de Brasília’, ‘Festival do Sol’ que rola em Natal no Rio Grande do Norte; ‘Sensacional’ de Belo Horizonte e ‘Contato’ de São Carlos em São Paulo participam pela primeira vez do UP e trazem toda a força dos festivais independentes do país para o Palco Paralello.

Pra quem gosta de house music e suas vertentes, o palco UP Club é a pedida. Considerado o DJ mais tocado do país e criador dos hits ‘Hear me now’, ‘Fuego’ que produziu em parceria com o irmão gêmeo Bhaskar; ‘Never let me go’ e a novíssima ‘Big jet Plane’, Alok é uma das atrações mais esperadas desta pista.

Também no line up Baskhar, Boris Brejcha, DNox & Beckers, Cat Dealers, Elekfants, Any Mello, Plastic Robots, Renato Cohen, Glaucia ++, Hopper, os ituberaenses Magnetus e Ozmar Pratigi e muito mais.

Na pista Principal comandada pelo DJ Swarup (Juarez Petrillo), o fundador do festival; Astrix, Dickster, Infected Mushroom, James Monro, Labirinto, Burn in Noise, Ekanta Jake, The first Stone e os maiores representantes do trance mundial.

Serviço:

14ª edição do Festival de Música e Cultura Alternativa Universo Paralello

De: 27/12/17 a 03/01/2018

Local: Praia de Pratigi, município de Ituberá, Costa do Dendê, Bahia. (200km de Salvador)

Acesse o site www.universoparalello.org e adquira seu ingresso!

Ingressos:

3º lote

Início: 03/10/17

Encerramento: 15/12/17

Valor: R$ 760

Salvador BAHIA

Nana Bastos

Telefones / Whatsapp: (71) 9 9187 4455

E-mail: naninha.bastos@hotmail.com

Cris Costa

Telefone/ WhatsApp: (71) 9 9158-3791

E-mail: danacos2@gmail.com

Ticketmix

Shopping Barra

Av. Centenário – Piso 1, 2992 Setor Sul Próximo a Perini – Barra

Salvador/BA

Ticketmix

Salvador Shopping

Av. Tancredo Neves, 2915 – Piso G2 – Loja Q502 (Em frente a Magazine Luiza)

Salvador/BA

Ticketmix

Shopping Da Bahia

Av. Tancredo Neves 2º piso – Quadra M, 148 – Pituba Caminho Das Árvores

Salvador/BA

Ticketmix

Shopping Paralela

Av Luis Viana Filho, 8544 – Piso L2 (Em Frente ao cinema) Paralela

Salvador/BA