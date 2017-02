Apresentação gratuita será na área de embarque do Terminal de Joaquim. Show começa às 17h30 e faz parte da divulgação do CD ‘Sabor Brasileiro’.

A cantora Ju Moraes fará um show gratuito na área de embarque do Terminal de Joaquim, em Salvador, às 17h30 desta sexta-feira (17). O evento acontece para divulgar o novo CD da artista, intitulado “Sabor Brasileiro”. Quem estiver na fila de espera do sistema Ferry boat vai poder curtir a apresentação da cantora.

O Circuito do Samba, evento criado com o objetivo de levar a música de Ju Moraes para mais próximo do povo, já aconteceu na Nova Estação da Lapa, agora vai acontecer à beira mar, durante o pôr do sol. No repertório do show, músicas novas, regravações e a mistura do samba com eletrônico.

SERVIÇO:

Pocket Show Ju Moraes

Data: Sexta-feira, 17 de fevereiro,

Hora: 17h30

Local: Terminal de São Joaquim – Ferry Boat – área de embarque

Valor: gratuito

Fonte: G1 Bahia