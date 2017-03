A Agenda de Desenvolvimento Territorial da Bahia – AG-TER, que visa o desenvolvimento dos 27 Territórios de Identidade, foi lançada nesta quarta-feira, (29), em Valença, Território do Baixo Sul.

O evento foi realizado no Centro de Cultura Olívia Barradas, e contou com a participação do vice-governador e secretário do Planejamento, João Leão – representando o governador Rui Costa – dos secretários de Desenvolvimento Econômico – SDE, Jaques Wagner, Desenvolvimento Rural – SDR, Jerônimo Rodrigues, da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura – SEAGRI, Vitor Bonfim, e do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, Maria Olívia Santana. Também estiveram presentes o secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – SIHS, Cassio Peixoto, a secretária de Politicas para as Mulheres – SPM, Julieta Palmeira e os presidentes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes), Jonas Paulo e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, Wilson Dias. Prefeitos, secretários, vereadores do Baixo Sul participaram do encontro. Diversas associações de produtores rurais, cooperativas, instituições e entidades marcaram presença.

A AG-TER e o Plano de Apoio aos Empreendedores do Baixo Sul foram apresentados pelo diretor de planejamento territorial da SEPLAN, Thiago Xavier. “A AG-TER está deixando de ser um sonho e se tornando uma realidade […] Eu tenho certeza que esse é um dos maiores projetos que o Estado faz em prol do desenvolvimento econômico dos territórios de identidade da Bahia. É uma grande mobilização institucional que está sendo feita e a gente vai fazer de tudo para que seja uma alavanca para o desenvolvimento do nosso Estado”, garantiu. Xavier apresentou o histórico de criação do projeto AG-TER e seus benefícios para os municípios do Baixo Sul.

“Os Agentes de Desenvolvimento Territorial da AG-TER, atuam na articulação entre os potenciais projetos que viabilizam o desenvolvimento econômico dos municípios e os agentes públicos e privados mediando a integração de esforços entre atores de diferentes segmentos para viabilizar a implantação de empreendimentos produtivos nos Territórios da Bahia e fomentando a cultura empreendedora, a fim de promover a geração de renda e a melhoria da condição de vida da população”, explicou o diretor sobre os objetivos do projeto.

O projeto AG-TER é uma iniciativa do Governo do Estado e conta com a parceria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Agência de Fomento do Estado da Bahia S.A. (Desenbahia), Caixa Econômica Federal, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) e Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão destacou que a Bahia “é o único Estado brasileiro onde realmente funciona a política de territórios”. “Nós queremos que com esse projeto de trabalho, as políticas de território funcionem ainda melhor, eu tenho certeza que nós vamos ter uma política de território que vai dar inveja e vai ser copiada por todo o Brasil. Tudo acontece no município e tudo acontece no seu território”, observou. Leão exaltou a presença dos parceiros agentes da AG-TER, solicitando ainda mais força para alavancar o desenvolvimento nos territórios. O vice-governador aproveitou a oportunidade para apresentar um vídeo sobre a Ponte Salvador-Itaparica que ressalta as transformações positivas para o desenvolvimento do Estado após sua construção. A ponte que terá uma extensão de 12,3 km aproximará não apenas a capital à ilha, mas abre novas possibilidades para diversas regiões do estado, como o sul do Recôncavo, Baixo Sul, Oeste da Bahia, além de todo o litoral sul e Região Metropolitana.

O Sebrae, representado pelo seu superintendente no estado da Bahia, Adhvam Furtado apresentou seus programas de apoio às microempresas e ao desenvolvimento territorial do baixo sul. “Nós do Sebrae temos total aderência a proposta da AG-TER, ter uma agenda integradora é fundamental pra gente, não existe outra forma de fazer desenvolvimento que não seja pensando o território, que não seja integrando as ações das entidades que aqui estão presentes”, ressaltou Adhvam. O superintendente destacou diversas ações que estão sendo implementadas em municípios da região, acrescentando que o Sebrae reservou R$ 4 bilhões para investimento no baixo sul em 2017. O SEBRAE assinou protocolo de intenções para convênio de plano de trabalho para implementação do programa Município Empreendedor Bahia nos municípios de Valença, Igrapiúna, Teolândia, Wenceslau Guimarães e Gandu.

Para o titular do Desenvolvimento Econômico da Bahia, secretário Jaques Wagner, a AG-TER é “um ponto de partida para que a gente possa efetivamente trazer aquilo que mais a população precisa: desenvolvimento, geração de emprego e renda, que não tem melhor política social que não seja geração de emprego”.

O coordenador do Colegiado Territorial do Baixo Sul, Gerval Teófilo lembrou da importância da união de todos em prol do desenvolvimento econômico regional. “Nós precisamos, com o apoio de todos os prefeitos que estão aqui, com a parceria de todas as entidades, chegar em breve, a 10% de contribuição para o Estado da Bahia. Nós temos mais de 11 cadeias produtivas organizadas que precisam de apoio, porque não temos padrão e qualidade em nossos produtos”, disse, cobrando apoio tecnológico do Estado para alavancar as produções agrícolas. “72% do guaraná produzido em todo o mundo sai desse território, e nós não temos uma indústria de beneficiamento”, completou.

Representando os prefeitos do Baixo Sul, o anfitrião do evento, prefeito de Valença, Ricardo Moura, saudou os presentes e ressaltou a importância dos prefeitos pensarem como território. “Quero conclamar os prefeitos pra gente intensificar nossas ações trabalhando juntos com todo vapor, participando do território, porque é ele que vai nos unir, é através do território que vamos conseguir algo para os nossos municípios”, pontuou. Ricardo disse ainda que pensar como território pode trazer soluções para diversos problemas, entre eles, ele citou a segurança pública. “Podemos juntos fazer algo, tenha certeza Leão (vice-governador) que você tem um parceiro Ricardo Moura e administração que tem feito sua parte nesse setor”, garantiu.

Na ocasião, o governo estadual entregou pacotes de apoio à aquicultura, pesca e economia solidária. Após a solenidade, as autoridades se dirigiram ao centro de Valença onde foi inaugurado o Espaço Solidário do Território Baixo Sul, loja de economia solidária com a venda de produtos da agricultura familiar e da economia solidária. O Espaço Solidário fica na Rua General Labatut, ao lado da Receita Municipal. Seu horário de funcionamento é das 08h às 18h, de segunda à sexta-feira, e das 08h às 12h aos sábados.

Também estiveram presentes no lançamento da AG-TER, os Reitores das Universidades FRB, UNEB, UEFS, UCSAL, IFBA e IFBaiano, representantes de órgãos estaduais e federais e membros do Comitê Territorial da Agenda (CTA/AG-TER) e Colegiado Territorial de Desenvolvimento Sustentável – CODETER.

