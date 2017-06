‘Levada do Mastro’ marca início das festividades de São Pedro

Católicos deram início nesta quarta-feira (28), aos atos de homenagens a São Pedro, padroeiro dos pescadores e do tradicional bairro do Tento. Dezenas de fieis saíram em cortejo da Igreja do Bom Jesus (Lapa) carregando o mastro em direção a Igreja de São Pedro (Tento).

A caminhada passou pelo centro e Praça da República. O ato contou com a participação de grupos culturais de capoeira, dança, bonecos gigantes e animação da Filarmônica 24 de Outubro.

O encerramento das homenagens a São Pedro com grande festa católica e popular, acontece no dia 9 de julho.

Confira fotos da Levada do Mastro.