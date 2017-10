Levada do Movimento Popular da Vila Operária abre festejos populares de Nossa Senhora do Amparo

A festa que reúne uma multidão todos os anos será comandada pela Banda É O Tchan em sua 13ª Edição

No próximo domingo, 29, a Levada do Movimento Popular da Vila Operária – MOPOVO (festa de camisa) vai tomar as ruas de Valença, em comemoração ao início dos festejos em homenagem a Nossa Senhora do Amparo – padroeira de Valença. A edição 2017 presta uma homenagem a uma das fundadoras do Movimento, Preta, moradora da Vila Operária, que faleceu em junho deste ano. A Levada começa às 10h, logo após a tradicional Lavagem do Amparo, marco cultural e religioso de Valença. O MOPOVO traz como principal atração da Levada 2017, a Banda É o Tchan, e conta ainda a participação da Samba SB.

Na sua 13ª edição, o MOVOPO que já virou tradição, atrai valencianos e turistas dos mais diversos cantos do estado, principalmente do território Baixo Sul. Os organizadores estimam que este ano serão em torno de 6 mil pessoas na Levada.

A Levada do Movimento Popular da Vila Operária 2017 conta com o apoio do Governo do Estado da Bahia, através da Bahiatursa; do Deputado Federal Marcos Medrado, do Vereador Adailton Francisco e da Valença FM.

A 13ª Edição da Levada tem a coordenação de Raell Costa e Clovis Amena.

PONTOS DE VENDA

As camisas estão à venda na casa de Preta (Vila Operária), na Leke Style (Av. ACM), na Destak Uniformes (atrás do Chico do Galeto), no Salão Nosso Stylo (7 Portas), no Bar do Pepino (Graça) e com comissários autorizados.

Valor: R$25.

O MOVIMENTO

O Movimento Popular da Vila Operária (MOPOVO) começou a ser pensado lá em 2004, quando algumas famílias do bairro passaram a organizar eventos para integrar a comunidade local. Entre os eventos estavam as festas de São João, do Dia das Crianças, Dia das Mães, entre outros, que sempre contavam com atividades recreativas e serestas. A música sempre foi o ponto alto das festas. Membros fundadores do movimento formavam a Banda “Natura Samba” que por diversas vezes animou as comemorações. Foi a partir daí que surgiu a Levada do Movimento Popular da Vila Operária, sob a coordenação das moradoras Preta e Amena.

Com o passar dos anos, o MOPOVO se incorporou a organização festiva do bairro em homenagem a Nossa Senhora do Amparo realizando todos os anos, após a tradicional Lavagem do Amparo, a Levada do Movimento Popular da Vila Operária. Parte da arrecadação do evento é doada para a decoração do bairro que é o primeiro a receber a procissão em louvor à padroeira dos operários da Companhia Valenciana Industrial – CVI.

Foto: Divulgação