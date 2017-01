Loalwa Braz, de 63 anos, foi encontrada morta dentro de um carro incendiado em Saquarema, Região dos Lagos do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (19). A informação foi confirmada ao portal “G1” pela Polícia Militar e pela assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Vocalista da banda Kaoma, a artista ficou conhecida mundialmente por conta da música “Chorando se foi”, sucesso de lambada que estourou nos anos 80. O carro da famosa foi encontrado na Estrada da Barreira e o ocorrido está sendo investigado. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, Leonardo Couri, a equipe foi acionada nesta madrugada para combater um incêndio em uma residência. A casa seria de Loalwa, mas a informação não é dada como certa.

Enquanto a equipe trabalhava no imóvel, outro chamado foi feito. “Era para conter as chamas que consumiam um carro. Dentro do automóvel a equipe identificou que havia um corpo carbonizado e a perícia foi acionada. Foi tudo muito rápido”, afirmou Leonardo Couri. De acordo com informações iniciais do comando da PM, dois homens foram vistos na casa da artista, que fica perto do local onde o carro estava, mas ainda não há outros detalhes que confirmem a ligação entre a invasão e o crime.

Conhecida como a voz da lambada, Loalwa Braz nasceu no Rio de Janeiro em 3 de junho de 1953. A artista se dividia entre Brasil, França e Suíça. A música “Chorando se foi” foi lançada em 1989 e se tornou um fenômeno não somente por aqui, mas também em outros 115 países. Vocalista do grupo Kaoma, a intérprete vendeu mais de 25 milhões de discos e ainda fazia parte da Academia Francesa de Artes, Ciência e Letras.

