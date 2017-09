Para acelerar o trabalho de recadastramento biométrico, novo posto de atendimento foi instalado na cidade.

O número de eleitores biometrizados em Cairu, município pertencente à 31ª Zona Eleitoral, está bem abaixo do esperado. Dos 13.066 mil eleitores da cidade, apenas 3.513 (26,89%) fizeram o recadastramento biométrico. Isso significa que 9.553 cidadãos ainda podem ter seus títulos cancelados, caso não compareçam ao cartório para informar suas digitais.

Para acelerar o processo de recadastramento dos eleitores, a Justiça Eleitoral inaugurou, na última segunda-feira (18/9), um posto de atendimento na cidade de Cairu. A unidade foi instalada na Câmara de Vereadores, localizada na Rua Barão Homem de Melo, 9, Centro. No local, quatro guichês foram disponibilizados para atender os eleitores. O funcionamento do posto eleitoral será de segunda a sexta, das 8h às 14h. A expectativa é a de que 100 pessoas sejam atendidas por dia.

Além do novo posto, os eleitores de Cairu podem ser atendidos no Fórum Eleitoral de Valença, localizado na Rua Guido Araújo, s/n, Novo Horizonte. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Ao todo, o cartório realiza 450 atendimentos por dia (incluindo 180 vagas para agendamento, que é feito no site do TRE-BA, e que a partir do dia 29/09 serão abertas todas às sextas-feiras com vagas para a semana seguinte).

Apesar do prazo de 31 de janeiro de 2018 para realização do procedimento, o TRE da Bahia alerta para que os eleitores compareçam aos postos de atendimento e cartórios eleitorais até o próximo dia 19 de dezembro, quando o judiciário entrará em recesso (Lei 5.010, de 30 de maio de 1966). Aqueles que não atenderem ao chamado terão seus títulos cancelados.

Fonte: TRE/Bahia