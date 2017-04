A cerimônia de entrega dos troféus da 24ª edição será realizada no palco principal do Teatro Castro Alves, no dia 19 de abril

O diretor teatral Márcio Meirelles será o responsável pela direção artística da cerimônia de entrega do Prêmio Braskem de Teatro 2017. A 24ª edição da tradicional premiação das artes cênicas baianas será realizada no dia 19 de abril, no palco principal do Teatro Castro Alves, em Salvador. “O Prêmio Braskem de Teatro é muito importante. É uma homenagem a linguagem, a rede que produz, ao esforço que a gente faz para produzir teatro na Bahia, por isso essa premiação é tão valorizada por toda a classe artística”, destaca Meirelles, que irá dirigir a premiação pela terceira vez. Ligado inicialmente as áreas de Arquitetura e Belas Artes, ele atua em teatro desde 1972. Já dirigiu inúmeros espetáculos teatrais, além de shows de música, comemorativos de entrega de prêmios e de lançamentos de projetos.

Entre as suas montagens teatrais, destacam-se Cabaré da RRRRaça (1997), Sonho de uma noite de verão (vencedor do Prêmio Braskem de Teatro em 2006) e Bença (2010), do Bando de Teatro Olodum; Fausto#Zero (1999), Cartas Abertas (2006) e Um Tal de Dom Quixote (1998), entre outros. Em 1990 criou, com Chica Carelli, o Bando de Teatro Olodum. Em 1994, assumiu a direção artística do Teatro Vila Velha, em Salvador. Foi secretário da Cultura do Estado da Bahia, entre 2007 e 2010. Em 2011 criou a Universidade Livre de Teatro Vila Velha. Este ano, Meirelles também concorre ao Prêmio Braskem de Teatro, na categoria Direção, pela montagem de Romeu & Julieta.

*Segue link para download de foto de Márcio Meirelles em alta resolução. O crédito da imagem é de João Milet Meirelles.

https://www.dropbox.com/s/yo6gcnv40lkzfb6/Marcio-Meirelles_Foto-Jo%C3%A3o-Milet-Meirelles.jpg?dl=0

Sobre o PBT

O Prêmio Braskem de Teatro (PBT), que é uma realização da Caderno 2 Produções e patrocinada pela Braskem e Governo do Estado, através do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda, é um evento tradicional já consolidado no cenário cultural da Bahia e tem o objetivo de valorizar, reconhecer e premiar a produção teatral do estado, abrindo espaço para o surgimento de novos talentos. A premiação, que em 2017 chega a sua 24ª edição, exemplifica a estratégia de atuação social da Braskem na valorização e promoção da cultura e das artes, com foco no desenvolvimento humano.

Sobre a Braskem

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos, e com faturamento anual de R$ 54 bilhões. Com o propósito de melhorar a vida das pessoas, criando as soluções sustentáveis da química e do plástico, a Braskem atua em mais de 70 países, conta com 8 mil integrantes e opera 40 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.

Sobre o Fazcultura

Parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz), o mecanismo integra o Sistema Estadual de Fomento à Cultura, composto também pelo Fundo de Cultura da Bahia – FCBA, CrediFácil Bahia (em parceria com a Desenbahia) além das linhas especiais de apoio, como os Pontos de Cultura e o Carnaval Ouro Negro. O objetivo é promover ações de patrocínio cultural por meio de renúncia fiscal, contribuindo para estimular o desenvolvimento cultural da Bahia, ao tempo em que possibilita às empresas patrocinadoras associar sua imagem diretamente às ações culturais que considerem mais adequadas, levando em consideração que esse tipo de patrocínio conta atualmente com um expressivo apoio da opinião pública.

Agência de textos Comunicação