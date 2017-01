MEC prorroga inscrições no Sisu até domingo

MEC prorroga inscrições no Sisu até domingo

O Ministério da Educação (MEC) informou que vai prorrogar o prazo das inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até domingo, 29. O prazo iria encerrar nesta sexta-feira, 27, mas muitos candidatos relatavam dificuldades em efetuar a inscrição.

O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação em 131 instituições públicas, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema foi aberto na terça-feira, 24, e, desde então, muitos candidatos reclamavam não conseguir acessá-lo.

“Em atenção aos estudantes, que manifestaram o pedido, e em virtude das dificuldades de acesso ao Sisu nos primeiros dias, o MEC decidiu prorrogar o prazo de inscrições em 48 horas”, disse o MEC, em nota. As inscrições seguem até as 23h59 do domingo. O resultado está mantido para a segunda-feira, 30.

Segundo a pasta, foi identificado que cerca de 700 candidatos tinham notas na base de dados do Enem que registravam participação na primeira e na segunda aplicação do Exame. “As inconsistências encontradas no sistema, que dificultavam o acesso de candidatos das primeira e segunda aplicações, foram sanadas”, informou o ministério.

O MEC informou que até as 18h desta quinta-feira, foram registrados mais de 2 milhões de inscritos e 4 milhões de inscrições – cada candidato pode escolher até duas opções de curso. “O único critério para a aprovação é a nota do Enem. Não importa o dia que o candidato faça a inscrição”, assegurou o ministério.

Recomendação

Nesta quinta-feira, 26, o Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES) já havia recomendado ao MEC que prorrogasse o prazo de inscrições por igual período ao tempo em que o site esteve indisponível.

A procuradora regional dos Direitos do Cidadão, Elisandra de Olímpio, deu prazo de 24 horas para que o MEC envie informações quanto ao atendimento da recomendação. Para ela, a medida visa evitar prejuízos aos candidatos que não conseguiram acessar o site quando as inscrições começaram.

“Considerando que o Sisu, na atualidade, é utilizado como critério de seleção para diversas instituições de ensino superior, em especial as universidades federais, sendo, inclusive, utilizado como critério substitutivo ao vestibular, e que o MEC, quando consultado, disse que está adotando medidas para solucionar o problema de acesso ao sistema, mas sem notícias sobre a prorrogação do prazo, entendemos por bem enviar a recomendação para que ninguém saia prejudicado”, disse a procuradora.

Estadão Conteúdo