O vídeo foi postado nas redes sociais e rapidamente viralizou

A reação amorosa dos colegas de escola da pequena Anu foi registrada em vídeo e emocionou milhões de pessoas na internet. A garotinha de apenas 7 anos foi a sua escola em Birmingham, no Reino Unido, para mostrar a nova prótese cor-de-rosa aos amigos.

As crianças se empolgaram com a novidade e foram muito solidárias, com a colega.

A atitude emocionou internautas e o vídeo do momento alcançou 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas.

POR NOTÍCIAS AO MINUTO