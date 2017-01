Associação agendou audiência pública na Câmara de Vereadores para o dia 15 de fevereiro

O encaminhamento de um abaixo assinado quanto ao método de cobrança do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi a pauta da reunião promovida pela Federação Municipal das Associações de Moradores de Valença (FEMAMVA), na noite da ultima segunda-feira (23), na sede da entidade e contou com a presença de diversos presidentes de associações de bairros de Valença.

De acordo com Romilson Muniz, presidente da FEMAMVA, essa iniciativa de um abaixo assinado partiu das diversas reclamações de moradores e entrou na pauta da federação. Com a entidade estruturada, a FEMAMVA conta com um setor jurídico, contador, secretária e mantida pelos próprios associados.

Para dirimir dúvidas com a comunidade Valenciana e contando com o apoio da sociedade, a Câmara de Vereadores, numa iniciativa do vereador Adailton Francisco agendou uma audiência pública para o dia 15 de fevereiro, às 14h, no plenário do legislativo. Segundo o vereador o debate será amplo e falaremos também da situação da bacia hidrográfica do Rio Una.

“Já estamos agendando uma reunião com o prefeito Ricardo Moura com todas as associações de bairros e além dessa questão do SAAE levaremos ao alcaide pautas como o cumprimento da lei aprovada pela Câmara de Valença que determina o tempo de 20 minutos para que o cliente permaneça nas filas dos bancos, o trabalho social proposto pelo secretário de esportes, Durval Sarmento junto as associações foi aprovado e o retorno do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) para distribuição entre famílias mais carentes.”, frisou Romilson Muniz.