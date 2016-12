Ela foi internada no último sábado após um ataque cardíaco

A atriz Carrie Fisher morreu nesta terça, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após ter sido internada no último sábado depois de ter sofrido um ataque cardíaco no último sábado, durante um voo da Canada Airlines. As informações são do The Mirror.

“É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 desta manhã”, informou Simon Halls, o porta-voz da família de Fisher.

Fischer tinha 60 anos e interpretou a Princesa Leia na clássica série Star Wars.