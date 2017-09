Faleceu nesta madrugada, 8, aos 76 anos, o agricultor e ex-vereador de Valença, Gilvan Conceição, vítima de infarto. Gilvan se destacou por suas opiniões firmes e trabalho em prol do homem do campo durante mandato legislativo nos anos de 1996 a 2000 e de 2001 a 2004. Seu corpo está sendo velado na Câmara de Vereadores de Valença. O Sepultamento está previso para as 15h de hoje, no cemitério local.

Amigos e admiradores começam a deixar mensagens em suas redes sociais. O Professor Dr. Francisco Neto escreveu: “Grande Gilvan, ex-vereador combatente, amigo de minha família muito antes de eu me entender por gente, tornando-se um grande amigo meu. Preocupado com a Segurança Pública de Valença, ajudou muito a Polícia Civil dando suporte na antiga delegacia e sendo a voz defensora dos Policiais perante a sociedade; Politico sério e Polêmico e que não tinha medo de se posicionar em prol de uma Valença melhor, abraçou tanto a zona rural quanto a sede do município”.

O ex-vereador Tácio Lima também se manifestou: “Gilvan era um homem forte e de palavras firmes e posições políticas claras, um senhor de com pouco conhecimento escolar, mas de grande conhecimento do campo. Quando foi eleito vereador, deu uma grande contribuição para a cidade e zona rural seu Gilvan era um grande defensor do povo”.