Morreu, neste domingo (23), no Rio de Janeiros, o cantor Jerry Adriani, 70 anos, ídolo da jovem guarda. Ele enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, Zona Oeste.

Internado desde o dia 7 de abril no Hospital Vitória, no Rio, Jerry Adriani, de 70 anos, havia apresentado melhoras no último fim de semana e tinha saído da UTI. Segundo informações do G1, Adriani faleceu às 15h30. O horário e local do enterro ainda não foram divulgados pela família do artista.

Carreira

Jair Alves de Souza nasceu em 29 do janeiro de 1947, no bairro do Brás, em São Paulo. Adotou o nome artístico de Jerry Adriani quando começou sua carreira como cantor, em 1964. Além da música, relatou o Bahia Notícias, o cantor também construiu uma carreira na TV, como apresentador dos programas “Excelsior a Go Go”, da TV Excelsior, e “A Grande Parada”, na TV Tupi, todos na década de 60.

Além da TV, Jerry se aventurou pelo cinema. Ele cantou e atuou em “Essa Gatinha a Minha” (com Peri Ribeiro e Anik Malvil); “Jerry, A Grande Parada”; e “Jerry em busca do tesouro” (com Neyde Aparecida e os Pequenos Cantores da Guanabara). Ainda não há informações sobre velório e enterro do cantor.