A mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dona Marisa Letícia Lula da Silva, 66 anos, foi internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (24). Segundo a assessoria de imprensa do hospital, dona Marisa foi transferida para o local depois de sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral) hemorrágico.

De acordo com o Sírio, a entrada de dona Marisa no hospital ocorreu por volta das 15h30. Ela está na sala de emergência do hospital e primeiramente passa por um cateterismo. Depois desse procedimento, considerado menos invasivo, a equipe deve avaliar se será necessário algum tipo de operação.

Segundo com o médico Roberto Kalil Filho, que atende a família de Lula, Marisa está sendo submetida a uma arteriografia a fim de estancar um sangramento cerebral. O estado de saúde da ex-primeira dama, segundo o médico, “é delicado”.

“Ela chegou consciente, recebeu o primeiro atendimento em São Bernardo, mas o estado de saúde é delicado”, afirmou o médico, conforme o qual a paciente sofreu um AVC do tipo hemorrágico.

“Não se sabe ainda se haverá sequelas”, disse.

O ex-presidente Lula já está no local. O Instituto Lula, por meio de sua assessoria de imprensa, diz que por ora não tem nada a comentar sobre o caso.

