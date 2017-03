Entre as soluções debatidas para diminuir a violência contra a mulher e amenizar suas consequências está a educação dos filhos e o atendimento especializado à mulher.

Inserido no ciclo de atividades do ‘Março Mulher’, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM Valença em parceria com a OAB, subseção Valença e a Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes – ESA BA, realizou nesta quinta-feira (16), um debate na Câmara de Vereadores de Valença com o tema “O Silêncio da Inocente: Uma discussão sobre o pós-trauma da violência contra a mulher”. Foram convidadas para compor a mesa, a coordenadora do CRAM, Luciene Silva; a Conselheira Federal da OAB Bahia, Ilana Campos; a delegada de polícia de Cairu Argimária Soares; a representante da OAB ESA, advogada Itana Viana; a primeira-dama e secretária de Promoção Social de Valença, Margarete Moura; a psicóloga do CRAM, Manuella Perdigão; a diretora de Direitos Humanos de Valença, Manuela Farias; a vereadora Lorena Mercês; o Defensor Público Carlos Maia, a juíza Alzeni Barreto e Cintia Meireles, vice-presidente da OAB Valença que presidiu o debate. Advogados, psicólogos, professoras, membros do CRAM e CRAS, estudantes, representantes de órgãos, associações e movimentos feministas de várias cidades da região lotaram a plenária.

Margarete Moura deu às boas vindas à plenária lotada de mulheres. “Se a gente não se unir e não ir pra luta, nossos direitos ficaram guardados no papel, espero que esse evento encoraje a todas. Não vamos mais ser vítimas, vamos nos valorizar”, disse a primeira-dama de Valença. Mais tarde, em entrevista ao Jornal Valença Agora, a secretária afirmou que sua pasta se preocupa em promover políticas públicas que empoderem as mulheres. “A gente tem que lutar pela nossa valorização, se a gente não se unir como vamos conseguir essa mudança? A mudança tem que partir de nós mulheres, não podemos esperar dos outros”, considerou.

Cintia Meireles, vice-presidente da OAB acredita que é importante que as instituições discutam temas como este para cumprir um papel social. “A violência doméstica familiar no nosso município tem atingido índices alarmantes e a gente achou que era pertinente buscar uma discussão sobre isso pra comunidade abrir os horizontes, pensar nesse assunto e sempre discutir isso para que as soluções possam surgir e a gente tenha o reflexo disso”, destacou a advogada.

Para o presidente da subseção, Marcelo Albuquerque, a principal finalidade da gestão da atual diretoria é estreitar laços entre a OAB. “Queremos aproximar o advogado da sociedade e buscar o interesse social e coletivo”, disse. Para isso, o advogado afirmou que conta com a parceria de diversos órgãos e entidades, entre eles a Câmara de Vereadores por ser a “casa do povo”.

Antes do inicio das discussões, foram convidadas à frente, duas vítimas da violência doméstica, que relataram os maus-tratos sofridos por seus então companheiros. Falas sobre violência física e violência psicológica foi o ponto alto dos discursos dessas duas vítimas, que também compartilharam com os presentes, os traumas e a ‘volta por cima’ em suas vidas. A ‘libertação’, como é chamado o fato das mulheres deixar de ter vínculo com seu agressor, foi relatado e ovacionado pelo público que se surpreendeu com os relatos compartilhados.

A Conselheira Federal da OAB Bahia, Dra. Ilana Campos apresentou dados alarmantes sobre a violência contra a mulher. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. Segundo o Mapa da Violência 2015, dos 4.762 assassinatos de mulheres registrados em 2013 no Brasil, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou ex. Essas quase 5 mil mortes representam 13 homicídios femininos diários em 2013. Dra. Ilana apontou para a necessidade de investir na educação das novas gerações para implantar a cultura do respeito a todos e todas. “Se nós criarmos nossos filhos para ser independentes e que tenham o respeito entre si, serão cidadãos muito melhores do que nossas gerações, a ideia é levar a educação para o seio das famílias e para o seio das escolas, a ideia é cuidar das gerações que estão nascendo agora”, disse.

A advogada Itana Viana, que é coordenadora do curso de Direito Médico e presidente da Comissão de Saúde da OAB Bahia parabenizou o direcionamento do evento no tema escolhido. “Esse é um momento de reflexão, mas de ação também!”, enfatizou a representante da ESA. Uma das doenças mais diagnosticadas no pós-trauma da violência, é a depressão, assunto comentado pela Dra. Itana. “Hoje a depressão é a doença que mais assusta o mundo inteiro. No Brasil os índices já são alarmantes, tanto que as associações de psiquiatras e psicólogos têm se mobilizado para fazer o enfrentamento da depressão”, afirmou. Itana destacou o papel da mãe na educação dos homens. “Homem machista foi criado por mulher machista. As mães tem uma responsabilidade muito grande na educação de seus filhos, em criá-los respeitando as mulheres, respeitando toda e qualquer diferença. Esses filhos é que são os autores desses feminicídios que tem ocorridos no Brasil e que tem ocupado a mídia nacional de maneira assustadora”, pontuou.

A delegada de Polícia Argimária Soares afirmou que as mulheres ainda precisam de empoderar mais e se reconhecer como ‘fortes’. Argimária defendeu a realização desse mesmo evento incluindo os homens como público-alvo e o maior envolvimento de toda a sociedade para pleitear uma Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. A delegada relatou ainda os altos índices de casos de violência contra a mulher no município de Cairu, classificando como “recorrente” esta demanda.

Lorena Mercês, vereadora de Valença contou que indicou através do Legislativo Municipal, a constituição de uma Comissão Permanente do Direito das Mulheres, a implantação da Secretaria da Mulher e a construção de uma casa de apoio pra mulheres vítimas de violência doméstica. “Estamos aqui pra unir forças com vocês e defender os direitos das mulheres”, afirmou a vereadora.

Carlos Maia, Defensor Público da Comarca de Valença aproveitou a oportunidade para informar sobre serviços da Defensoria. “A Defensoria Pública procura trabalhar em rede, está disponível pra rede e precisa da rede. Se falou aqui em saúde pública, a Defensoria Pública entende também que no pós-trauma precisa-se da saúde pública. A Defensoria Pública aqui em Valença está fazendo Às quartas-feiras, as coletas de material genético para exames de DNA, inteiramente gratuito. Temos psiquiatra que faz o atendimento às segundas-feiras. E, uma vez por mês, aos sábados estamos atendendo, especificamente, o pessoal das ilhas e da zona rural”, comentou, acrescentando que é preciso pensar sobre uma Delegacia Especializada da Mulher e uma Delegacia de Prisão Civil.

Luciene Silva, coordenadora do CRAM Valença falou acerca do atendimento oferecido pelo Centro e apresentou algumas estatísticas de atendimentos. O CRAM promove o acolhimento e escuta qualificada, acompanhamento psicossocial e jurídico com sigilo absoluto. O equipamento visa cuidar, prevenir e enfrentar todas as formas de violência contra a mulher. De novembro de 2010 a dezembro de 2016, de acordo com Luciene, o CRAM de Valença atendeu 1.270 mulheres vítimas de violência, sendo que a maior quantidade de casos foi de violência psicológica, seguida de violência moral, patrimonial e sexual, praticadas em sua maioria por cônjuges ou namorados. Apesar dos dados, Luciene alertou que essa não é a realidade de Valença e do Baixo Sul. “Temos altos índices, só que existe ainda muito tabu e falta de informação das mulheres entenderem que violência não é só a física e que os outros tipos de violência causam danos à saúde mental e física”, concluiu.

A psicóloga Manuella Perdigão traçou as consequências do pós-trauma de mulheres vitima de violência, entre elas ansiedade, síndrome do pânico, depressão, suicídio, todas relacionadas à fragilidade emocional da mulher violentada. “A mulher que nos procura tem sérias dificuldades de enxergar a capacidade dela de mudar essa realidade”, mas que com o acompanhamento e orientações corretas é possível se libertar, disse a psicóloga.

A juíza de Direito Alzeni Conceição Alves Barreto relembrou o período em que iniciou na Magistratura e precisou estar atenta aos preconceitos por ser mulher e negra. Dra. Alzeni prestou sua solidariedade às mulheres vítimas de violência, e elencou como maior dificuldade de atendimento, a estrutura física e de pessoal disponível atualmente. “Precisamos de uma Delegacia da Mulher, ser atendida por pessoas preparadas, precisamos de forma coletiva e pessoal buscar esse objetivo, as pessoas que tem representatividade lutar por isso. Só o fato desta plateia está hoje cheia, tenho certeza que teremos muitos multiplicadores repassando que nós devemos cada dia se empoderar e procurar órgãos que ajude as pessoas nessa situação pós-traumática”, afirmou.