Até sexta-feira (20), os moradores de Santo Antônio de Jesus (RMS) que têm cirurgias eletivas pendentes no Cadastro Único da Prefeitura estão sendo convocados para o atendimento pré-operatório. As cirurgias serão realizadas a partir do próximo dia 27, no Hospital Regional do município, por meio do Mutirão de Cirurgias, iniciativa da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Os pacientes convocados já saem do pré-operatório com a data da cirurgia marcada.

O mutirão, que começou em setembro do ano passado, já realizou 3.879 cirurgias de vesícula, hérnia (umbilical, inguinal e epigástrica), útero e mioma, em pacientes de 136 municípios. Os atendimentos são iniciados às 7h, com capacidade para até 140 pessoas diariamente. Os pacientes devem apresentar documento de identificação e cartão do SUS, exames laboratoriais e demais exames recentes. Uma unidade móvel da Sesab está instalada na Avenida Luiz Vianna, no Centro da cidade, para a realização das consultas que antecedem aos procedimentos cirúrgicos, incluindo exames de imagem, raio X, ultrassonografia e eletrocardiograma, que são feitos gratuitamente no local. A garçonete Vânia Dias Ferreira, 37, há cerca de um ano foi diagnosticada com um mioma. O mutirão era a oportunidade que ela esperava para fazer a cirurgia. “Pelo fato dos exames serem caros, eu não tinha condições de fazer, assim como muitas outras pessoas aqui. Agora, com o mutirão, eu já consegui fazer os exames e vou fazer a cirurgia, ficou bem melhor”.

O mototaxista José Carlos Ramos dos Santos, 44, vai fazer uma cirurgia de hérnia. Ele disse que já havia desistido de fazer o tratamento. “Eu estava há quatro meses correndo atrás para tentar fazer essa cirurgia, mas nunca conseguia marcar. Já tinha até desistido. Como houve esse mutirão, facilitou. Para mim, vai ser mais fácil, vou poder me tratar e viver bem melhor”. Amargosa



A coordenadora do mutirão, Paloma Protásio, da Sesab, diz que, a partir de segunda-feira (23), a iniciativa começa a atender os pacientes de Amargosa (centro sul), onde fica por três dias. “Fechamos, assim, a região de Santo Antônio de Jesus. Para participar, o paciente precisa estar cadastrado na Lista Única das prefeituras e o nosso call center vai entrar em contato, informando o dia do atendimento pré-operatório. Por dia, nós temos a capacidade instalada de 140 pacientes e, com isso, ninguém fica horas esperando para ser atendido”. Segundo Paloma, quando o paciente chega, passa por um cadastro, realiza todos os exames de imagem, que são ultrassonografia, eletrocardiograma e, para quem tem mais de 45 anos, raio X. “Após os exames, ele já passa pelo médico cirurgião, que vai analisar todos os exames e validar a cirurgia. Sendo validada, a pessoa já sai daqui com a cirurgia agendada. Os pacientes de Amargosa também vão fazer o procedimento no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus”.

Fotos: Elói Corrêa/GOV/BA