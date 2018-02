A diva baiana Ivete Sangalo deu à luz as gêmeas Helena e Maria na manhã deste sábado (10), no Hospital Aliança, em Salvador. De acordo com o Correios Helena nasceu às 5h21 e Marina às 5h24. A previsão é de que a cantora e as meninas recebam alta do hospital em até três dias.

O parto foi cesárea. A cantora começou a ter contrações por volta da meia-noite e foi para o hospital. Após dar entrada na maternidade, Ivete publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que aparece dançando, já vestindo um avental de internamento, comemorando a ocasião ao lado de familiares e amigos. “É com muita alegria que a mamãe mais feliz do mundo vai fazer o maior Carnaval da sua vida na maternidade!!! Orem por nós!”, escreveu a cantora.

Ivete estava com oito meses e completaria nove meses de gestação somente depois do Carnaval. As gêmeas foram geradas por meio de inseminação artificial.

Foto: Reprodução/Instagram