Nayara Azevedo, Sem Retoque, e Bonde do Forró serão as atrações principais do São João de Gandu

Agora é oficial. Faltando pouco mais de 70 dias para o início dos festejos juninos, a prefeitura de Gandu lançou nesta quarta-feira (12), no auditório da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) o São João de Gandu 2017. Com o tema “Cidade do Forró”, a festa vai acontecer durante os dias 23, 24 e 25 de junho, e os ganduenses e visitantes vão viver momentos de muita festa, paz e alegria.

O secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, presidente da CDL Marcos Fernandes e o prefeito Leonardo Cardoso se incumbiram de anunciar as principais atrações da festa, nomes famosos no cenário nacional como, Bonde do Forró, Sem Retoque e Nayara Azevedo foram apresentados.

Neste ano a prefeitura vai valorizar a prata da casa com a contração de artistas locais e regionais. Uma grande estrutura com barracas de comidas e bebidas típicas, som e palco com iluminação profissional, banheiros químicos e ornamentação serão montados para garantir o verdadeiro clima de São João.

É a primeira vez na história do município que a prefeitura divulga a festa com mais de 2 meses de antecedência. A divulgação oficial em mídia impressa será a partir do dia 15 de abril, com outdoors programados em

Salvador, BR 324 e abrangendo um raio de 350 km, com o objetivo de trazer milhares de visitantes para o município.

Segundo o prefeito Léo, o objetivo é preparar os comerciantes e empresários para recepcionar os visitantes de outros municípios. “Faltando mais de 2 meses começam os festejos juninos, e a prefeitura de Gandu volta a resgatar a tradição do São João divulgando a programação da festa com bastante antecedência com o objetivo de atrair o maior número de visitantes possível. A cidade de Gandu é centro dessa região e precisa fortalecer as suas tradições culturais, o município atualmente vive um momento crítico na economia em virtude da crise atual e da baixa no preço do cacau, o comércio vem enfrentando dificuldades, através da realização do São João pretendemos fortalecer e aquecer a nossa economia, gerando emprego e renda”, destacou o prefeito.

O prefeito Leonardo Cardoso destacou ainda a importância da realização do São João. “A festa de São João é muito mais que um momento de lazer e alegria, é um investimento. Isso gera mais receita para o comerciante, por isso, nos empenhamos para contratar grandes bandas e artistas como a atração nacional Naiara Azevedo, artista consagrada e que é um dos fenômenos atuais do sertanejo universitário, Bonde do Forró e Sem Retoque. Além disso, estamos valorizando a prata da casa com a contratação de artistas locais e regionais. Gostaria de agradecer o apoio da Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Uziel Barreto e dos demais vereadores que compõem a nossa base aliada e a parceria da CDL de Gandu. Será uma festa bonita e ordeira e esperamos contar com a participação de todos”, finalizou o prefeito.

ASCOM/Prefeitura de Gandu.