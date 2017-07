Secretaria da Educação de Cairu participa de capacitação do Programa Nacional de Alimentação Escolar

A equipe técnica da secretaria da Educação de Cairu participou no último dia 20,em Nilo Peçanha, do curso de Formação Integrada voltado para atores sociais que participam do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) promovido pelo Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar -Cecane/UFRB, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Durante a capacitação foram abordados temas diversos, como o Papel do PNAE, compras públicas, prestação de contas, segurança alimentar e nutricional, atuação do Conselho de Alimentação Escolar e a inserção da agricultura familiar na alimentação escolar.

No mínimo 30% de todo recurso repassado para o município através do PNAE tem que ser aplicado na compra direta de produtos da agricultura familiar, sem intermediários e com dispensa de licitação .

Em Cairu, a merenda escolar ofertada diariamente para os mais de 4 mil alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é oriunda de recursos próprios e do Governo Federal. A rotina alimentar de cada escola é montada por nutricionista e busca oferecer aos estudantes uma dieta saudável e de qualidade. Para que os alimentos cheguem ainda frescos às escolas, uma logística de transporte, que muitas vezes além de barco envolve tratores, é montada em conjunto entre a secretaria da Educação e os administradores de cada localidade.

