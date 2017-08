A prefeitura de Vera Cruz corrigiu o número de vítimas fatais do acidente ocorrido nesta manhã para 18 – a Marinha havia divulgado 22. Segundo o município, 129 passaram pela catraca e seguiram para a lancha que naufragou – no entanto, 13 pessoas desistiram do embarque minutos antes.

Abaixo fotos do resgate divulgadas pelo 2º Distrito Naval.