O Governo do Estado está com inscrições abertas para o novo edital do Programa Partiu Estágio até o dia 12 de março.

A iniciativa, que contempla estudantes dos cursos de graduação presencial de instituições públicas ou privadas de educação superior da Bahia, está ofertando 2.702 vagas para todo o estado.

Em Valença são 10 vagas distribuídas na Secretaria da Educação e na UNEB – Universidade do Estado da Bahia. Poderão participar estudantes das áreas de administração, direito, letras, pedagogia, secretariado executivo e serviço social.

Os interessados devem realizar cadastro no site do programa. É necessário residir no estado, ter idade mínima de 16 anos, estar regularmente matriculado em um curso universitário na modalidade presencial e ter concluído pelo menos 50% da graduação.

Terão prioridade no preenchimento das vagas, excetuando-se as oportunidades destinadas para pessoas portadoras de deficiência, os estudantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e, em seguida, aqueles que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral na rede privada.

Após realizar o cadastro, os alunos deverão escolher o curso e o órgão em que pretende estagiar, além de especificar o turno. Só será permitido efetuar escolhas para estágio no município em que estuda ou reside.

O candidato terá que identificar o curso dentro da lista de vagas oferecidas pelos diversos órgãos da Administração Pública Estadual. Após essa identificação, o candidato poderá escolher até três opções de estágio.

Na finalização do processo, o candidato receberá, no e-mail cadastrado, o comprovante de inscrição.

A carga-horária do estágio será de quatro horas diárias e 20 horas semanais. A duração é de um ano, sem possibilidade de prorrogação. A bolsa-auxílio será no valor de R$ 455, além do auxílio transporte.

Informações: www.programaestagio.saeb.ba.gov.br.

Quando Até 12 de março Contato / Informações Ascom Valença 3641-0599 (Beatriz)