As brincadeiras são transmitidas e alteradas de geração para geração. Elas constituem um patrimônio cultural de uma comunidade, já que transmitem valores, costumes e pensamentos de um grupo de pessoas.

Isto significa que à medida em que muda a sociedade a brincadeira não fica parada no tempo. Com o crescimento das cidades, a correria do dia-a-dia, a alteração de hábitos de convivência, etc. reduziu-se o espaço e o tempo para brincar. Os avanços tecnológicos afetaram as brincadeiras, alterando, em muitos aspectos, a forma de interação entre as crianças. A publicidade passou a estimular excessivamente o consumo em geral e, em especial, o consumo de brinquedos industrializados.

Pais e educadores devem saber dosar os diferentes tipos de brincar e estimular as crianças a diversificarem suas brincadeiras, utilizando para isso brinquedos, objetos e situações variadas. Pensando nisto criamos um espaço que proporcionasse as crianças a estarem brincando: A BRINQUEDOTECA CATAVENTO, em Valença.

A brinquedoteca é um espaço destinado a estimular o ato de brincar na criança. Ali, brinquedos são disponibilizados para que atividades lúdicas sejam desenvolvidas e para que as crianças interajam entre si. A decoração, a atmosfera criada, a companhia de amigos, tudo visa estimular a criança a se entregar à diversão sem receio. Os brinquedos são socializados e alegrias são compartilhadas.

A brinquedoteca busca ampliar e diversificar o espaço da brincadeira na vida das crianças e atenuar aspectos negativos da realidade atual: pouco espaço, tempo e oportunidade para brincar.

A brinquedoteca é um ponto de encontro da brincadeira. Os brinquedos e objetos usados pela criança durante a brincadeira também contribuem muito para seu aprendizado, pois cada um deles causa uma sensação diferente e oferece possibilidades diversas.

Uma criança devidamente estimulada pode descobrir brincadeiras tanto em objetos como nas criações e convivência com o grupo. Diferentes companhias geram diferentes tipos de brincadeiras e estabelecem diferentes relações com a criança. Cada pessoa pode estimular coisas diferentes numa criança, diversificando sua relação com o mundo em que vive.

Nossa equipe de pedagogas e brinquedistas estão preparadas para receber seu filho (a) de 1 a 6 anos de segunda a sexta feira, pela manhã e a tarde. Temos um planejamento semanal desenvolvido com a finalidade de estimular as brincadeiras diversas e o aprendizado nas crianças. Venha conhecer nosso espaço, nosso trabalho e proposta. Trabalhamos com diária e 2x,3x,4x na semana ou mensalidades.

Brinquedoteca Catavento: Rua Barão do Triunfo, 18 – Centro, Valença BA. (75) 3641 2511 OU 98805 5447 – Próximo a auto escola Valença e Filarmônica. Matrículas Abertas.