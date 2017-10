Festa acontece em Valença no próximo dia 15 de novembro, no Estádio Antônio Sereia. Marília Mendonça, Tayrone e A Patroa são as atrações já confirmadas.

A Doriva Produções e Eventos em parceria com a Itaipava e o Pida recepcionaram na noite da última quarta-feira (03), no Restaurante Estação Tatiba, em Valença, a imprensa da região, parceiros e demais convidados, para o lançamento oficial da Itaipava Fest, festa que acontece no próximo dia 15 de novembro, no Estádio Antônio Sereia e tem como grandes atrações, a cantora sertaneja Marília Mendonça e o cantor de arrocha Tayrone.

A solenidade de lançamento foi conduzida pela assessora da Doriva Produções e Eventos, Vanessa Andrade, que apresentou aos convidados um pouco da história de 18 anos da empresa administrada pelo Valenciano Luís, o popular Doriva, e também destacou os inúmeros eventos já produzidos pela empresa, entre eles: Guaibim Folia, Dodô Fest, Dodô Prime, Forró do Dodô, Noite do Arrocha, Arena Itaipava Fest e Ressaca In Morro, que contaram com apresentações de grandes nomes do cenário musical nacional como Ivete Sangalo, Simone e Simária, Aviões do Forró, Léo Santana, Psirico, Harmonia do Samba e Saulo Fernandes.

De acordo com Vanessa Andrade, os objetivos da Doriva Produções e Eventos com a realização de suas festas, é promover o entretenimento na cidade de Valença, abraçando o público de todo o Baixo Sul, Recôncavo, Vale do Jequiriçá, Salvador e região metropolitana, e com isso gerar fluxo turístico, geração de renda e oportunidades para os diversos segmentos do comércio e serviços de toda a região, além de valorizar a tradição de grandes eventos em Valença e contribuir para a elevação da autoestima da população. “Também comprovar para empresários e poder público a importância de se inserir e se investir nesse setor cultural com eventos de qualidade dando visibilidade à Valença e região, além de atrair o olhar para novos projetos culturais que tenham o intuito de desenvolver o Baixo Sul”, completou Vanessa.

O empresário Doriva agradeceu a presença de todos e aos parceiros que estão apoiando a festa, em especial a Itaipava representada pelo diretor Eduardo Dantas Ribeiro e a Prefeitura de Valença, representada pelo secretário de Indústria e Comércio, Paulo Martins. Em seu pronunciamento, Doriva compartilhou um pouco da experiência de produzir uma grande festa. “Fazer parte disso aqui hoje é muito gratificante, é um sonho construído com muito carinho e muita dedicação. Desde o dia 18 de junho que começamos a negociação para trazer Marília Mendonça, foi uma negociação muito difícil porque a gente sabe a dificuldade que todo o país atravessa. Fazer um evento desses é muito ousado, um risco grandioso, mas que a gente sabe que em nome de Jesus vamos ter o resultado que a gente almeja”, afirmou.

Eduardo Dantas destacou que já são dois anos sendo parceiro dos eventos da Doriva Produções. “Estar junto com Doriva é muito positivo, a gente só tem somado junto com nossa marca, é um aprendizado constante em cada festa, tudo isso agrega bastante”, pontuou o empresário. Eduardo anunciou a Banda A Patroa como mais uma atração da Itaipava Fest, e informou que as vendas de ingresso estão indo muito bem. “A gente espera bater recorde de público”, concluiu.

O secretário Paulo Martins ressaltou a importância do evento para o município. “Um evento desses aquece muito o comércio e a área turística, isso soma muito, e nós como gestores temos que dar esse apoio a vocês porque o que vocês estão fazendo pela cidade é muito importante. Valença está de parabéns com vocês dois somando por Valença, o que depender da gestão nós estamos aqui ao lado de vocês”, frisou Paulo parabenizando Doriva e Eduardo Dantas.

Ao final da apresentação, foi concedido um espaço para questionamento da imprensa. Nas diversas falas, os organizadores da festa foram parabenizados pelas mídias presentes. O diretor do Jornal Valença Agora, Vidalto Oiticica quis saber do empresário Eduardo Dantas, qual a ‘receita’ para continuar acreditando que é possível construir uma Valença e região mais aquecida e desenvolvida, já que a Itaipava vem desde sua fundação em Valença, apoiando grandes eventos. Eduardo creditou a contribuição da Itaipava à responsabilidade e ao trabalho de sua equipe. “Tem outro ingrediente muito importante que é o ‘suor’. Eu não me recordo de entrar na empresa após as 7h, a empresa funciona administrativamente às 8h. E também o ‘acreditar’, porque se a gente só pensar em crise, em problemas e não pensar nas soluções nós estamos perdidos”, disse, aproveitando a oportunidade para anunciar que está estudando junto aos seus sócios, a abertura de novas empresas no Baixo Sul.

A cantora Dayse Soares, vocalista da banda A Patroa prestigiou o lançamento e adiantou um pouco do que o público vai curtir no seu show, cantando algumas canções do repertório, mas antes agradeceu o apoio e o carinho de Eduardo Ribeiro por confiar no trabalho da banda. “É a primeira vez que estamos fazendo um trabalho com Doriva, sempre admirei muito o trabalho dele, a honestidade, a transparência. Estou muito feliz por você também ter acreditado na gente”, acrescentou.

Os empresários Bismark Barreto, Vanessa Oliveira e Vagner Nunes, da barbearia Seu Navalha, apoiadores da Itaipava Fest, participaram do coquetel de lançamento e relataram ao Jornal Valença Agora, o porquê fazer parte do hall de parceiros do evento. “A Doriva Produções e Eventos é uma empresa de muita credibilidade, por isso resolvemos participar como apoiadores. É um evento que tem uma visibilidade muito boa e consequentemente trará novos clientes para o Seu Navalha”, disse Bismark. “Ser apoiador da Itaipava Fest é contribuir com todo o comércio da região. Quando se é um apoiador, você está sendo um braço direito do idealizador, ao mesmo tempo em que esse grande evento fortalece a nossa marca, nós estamos ajudando a fortalecer todo o comércio”, destacou Vanessa. Vagner informou que a barbearia Seu Navalha, situada na Praça da República, centro de Valença, está sorteando três ingressos para seus clientes.

Um vídeo exclusivo da cantora Marília Mendonça convidando todo o público para curtir a Itaipava Fest em Valença, foi transmitido no telão. O lançamento também serviu para passar informações à imprensa sobre credenciamento e entrevistas.

ESTRUTURA

A Arena Itaipava Fest contará com três espaços para o público: Arena Conect, Área Vip Frontstage e Camarote Pida Open bar (cerveja, água e refrigerante), todos com wifi. O espaço contará com estrutura de bares e diversos banheiros químicos espalhados no circuito da festa. A segurança estará reforçada com o apoio da Guarda Municipal de Valença, Polícia Militar e segurança privada.

Os ingressos já estão à venda em até 3x no cartão sem juros. A virada para o 2º lote de ingressos acontece no dia 14 de outubro. Pontos de venda em Valença:

Sunset, Rio Mar, Impacto Calçados e Panificadora São Félix. Em Ituberá: Loja Santo André; Santo Antônio de Jesus: Globofest; Gandu: Ideal Conveniência

Presidente Tancredo Neves: Drogaria Central e, em Camamu: Loja Santo André. Também está disponível a venda online através do site: www.pida.com.br

Fotos: Jornal Valença Agora