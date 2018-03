O repertório é composto por obras de compositores eruditos de diferentes partes do mundo, culminando em sucessos do universo da música pop atual.

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) traz para Valença no próximo dia 16 de março, o projeto “OSBA NA ESTRADA – Uma volta ao mundo dentro da Bahia”, uma turnê em cidades do interior do estado. Além de Valença, também recebem a OSBA, os municípios de Camaçari, Alagoinhas, Santo Amaro e Jequié. Todas as apresentações são gratuitas e tem indicação etária livre.

DO CLÁSSICO AO POP – O repertório pensado pelo maestro Prazeres para as apresentações no interior baiano apostam em obras de compositores eruditos de diferentes partes do mundo, culminando em sucessos do universo da música pop atual. O público irá apreciar pérolas do universo sinfônico eternizadas em trilhas de filmes como a “Cavalaria Ligeira: Abertura”, do croata Franz Von Suppé e a “Cavalgada das Valquírias”, do alemão Richard Wagner. O programa traz ainda obras do francês Claude Debussy, do argentino Alberto Ginastera, do espanhol Manuel de Falla e do estadunidense Leonard Bernstein.



Representando o Brasil, as “Bachianas Brasileiras Nº 2 – IV. Tocata (O trenzinho do caipira)”, do mestre Heitor Villa-Lobos, “Suíte Reisado de Pastoreio (Batuque)”, de Lorenzo Fernandez e a “Dança da Rainha N´Ginga”, de Francisco Mignone. Para encerrar, a OSBA resgata seu Medley Pop com versões sinfônicas de hits de Beyoncé (“Crazy in love”), Anitta e Pabllo Vittar (“Na Sua Cara”).

Importante: A entrada do público está sujeita a lotação do espaço (280 lugares). Os ingressos serão distribuídos no dia do concerto na própria bilheteria do centro cultural. + info: http://bit.ly/2ofifnU

Serviço

ORQUESTRA SINFÔNICA DA BAHIA APRESENTA: “OSBA NA ESTRADA – UMA VOLTA AO MUNDO DENTRO DA BAHIA”

Regência: Carlos Prazeres

Data: 16 de março (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Centro de Cultura Olivia Barradas – Rua Maestro Barrinha, s/n, Graça –

Valença.

ENTRADA GRATUITA