A Prefeitura de Cairu,através da secretaria de Turismo, tem apostado na capacitação dos cairuenses nas mais diversas áreas do setor de turismo e hotelaria para qualificação dos destinos do único município- arquipelágo do Brasil, bem como fonte geradora de renda para população local.

Graças ao convênio firmado entre a Prefeitura de Cairu e o Senac ( Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) diversos cursos vêm sendo ofertados,a exemplo de Técnicas para Recepção em Meios de Hospedagem ,Técnicas Administrativas,Preparo e Decoração de Bolos e Culinária sem Glúten e Lactose. Em breve ,serão abertas novas turmas para cursos de Inglês ,Camareira ,além de Drinks e Coquetéis. Todos os cursos abordam tanto a parte teórica como possibilitam vivências práticas.

Recentemente,48 participantes de Boipeba receberam a certificação do curso de Culinária Baiana. De acordo com o prefeito Fernando Brito, oportunizar capacitação é contribuir de forma efetiva para elevar o nível do receptivo turístico de Cairu.

Ascom/Cairu