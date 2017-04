O prefeito de Valença, Ricardo Moura, participou na tarde desta quinta-feira (30), de um momento histórico para a educação valenciana. Aconteceu no Campus XV da UNEB, o I Encontro de Planejamento para o Desenvolvimento da Educação Superior do Baixo Sul. Um evento que reuniu reitores e vice-reitores da UNEB e UFRB, IF’s, representantes da secretaria de Educação do Estado da Bahia, professores, vereador e secretários municipais de Valença e Ituberá. Um importante diálogo visando cooperação e parcerias que possam contribuir para o desenvolvimento da educação no Baixo Sul.

O Encontro gerou importantes conquistas: o encaminhamento de um Polo Associado de Educação à Distância; convênio de mobilidade para cooperação técnica (discente e docente); projeto Currículo Bahia; criação do Complexo Integrado de Educação (CIE); constituição de núcleos de trabalhos para atuação nos referidos projetos, os quais visam desenvolver a educação superior em Valença e Território Baixo Sul. O Reitor da UFRB, Silvio Soglia, anunciou que o Polo Associado de Educação à Distância funcionará no Campus da UNEB Valença, como forma de atender a região, e já confirmou os cursos de Matemática, Gestão em Saúde e Gestão Ambiental. “Também já estamos avaliando ofertas nas áreas de Agroecologia, Cooperativismo, Formação de Professores para atuação em Comunidades Quilombolas, Línguas, Economia e Desenvolvimento Sustentável. Estamos fechando essa parceria com a UNEB com o objetivo de atender a região e dinamizar o Campus XV”, ressaltou Soglia.

Os reitores também se colocaram à disposição para colaborar com os municípios no processo de formação de consórcios municipais e na elaboração de planos municipais, a exemplo dos planos de saneamento básico. Robson Costa, representante da secretaria Estadual de Educação, falou em nome do secretário Walter Pinheiro, sobre a importância de se pensar algo novo, construindo uma aprendizagem cooperada, com parcerias relevantes entre diversas instituições. Também explicou que o Currículo Bahia deve apresentar as potencialidades e as diferenças das diversas comunidades baianas. Com relação aos Centros Integrados de Educação (decreto n° 16.718 de 11 de maio de 2016), informou sobre as parcerias já firmadas com a UFSB, que possibilitou a instalação do CIE em Itabuna, Porto Seguro e Itamaraju (desde 2015); e, com a UNEB, visando a estruturação do CIE em Ipiaú.

A reunião foi conduzida pelo reitor da UNEB, José Bites de Carvalho, que agradeceu imensamente a presença de todos. Bites destacou a importância da participação dos representantes de Valença e Ituberá, e que as parcerias com as prefeituras podem colaborar bastante com a consolidação dos projetos apresentados. O prefeito Ricardo Moura demonstrou a sua imensa alegria em discutir projetos que irão beneficiar a educação valenciana: “Nós estamos à disposição de parcerias que possam somar. Precisamos muito de vocês para governar um município de 100 mil habitantes e cheio de problemas. Com relação ao Plano de Saneamento, vale lembrar que a CONDER liberou um milhão e 900 mil reais para o aterro sanitário de Valença, o qual foi construído em cima de um aquífero (água potável), a 4 km da cabeceira de uma pista. Não existe mais nada! Se na época o projeto tivesse recebido a orientação das universidades, com certeza estaria em pleno funcionamento hoje. Sou filho de uma das maiores educadoras desta terra, professora Maria Celeste Moura. Mulher que sempre me falava da importância da educação na transformação de vidas. E, quando eu cheguei à prefeitura percebi o quanto precisamos transformar ou pelo menos iniciar as mudanças na nossa educação. Para isso, precisamos da colaboração de vocês”.

A secretária de Cultura de Valença, Janete Vomeri, aproveitou a oportunidade para sugerir os cursos de Gestão Cultural e Patrimonialização, considerando todo o potencial histórico do município. Já a secretária de Educação, Cyntia Ferreira, solicitou uma posição sobre a situação da UAB. O vereador Adailton Francisco, muito elogiado pelo reitor da UFRB, falou da sua alegria em constatar a união das universidades em prol da educação da região. O vereador também parabenizou a UNEB pela inauguração da Cantina Solidária, que aconteceu após a reunião e estará comercializando produtos da Economia Solidária. Também marcaram presença a diretora do Campus XV da UNEB, Rosa Lorenzo, o vice-prefeito de Ituberá, Vivaldo Neto, a secretária de Cultura, Comunicação e Eventos de Ituberá, Francis Menezes, o secretário de Governo de Valença, Manoel de Fausto e a assessora de Comunicação de Valença, Vanessa Andrade.

Ascom Prefeitura de Valença

Fotos: Valdemir Lima