Está em andamento a negociação para vinda do cantor Paul McCartney a Salvador, no segundo semestre deste ano. A Fonte Nova Negociações e Participações (FNP), administradora da Arena Fonte Nova, divulgou nesta terça-feira,17, que está negociando para receber o show do artista.

De acordo com assessoria da Arena, produtores do show no Brasil visitaram o espaço e se surpreenderam com a estrutura do local, mas ainda não há confirmação do evento em Salvador. Caso seja confirmada a vinda dele ao Brasil, este será o primeiro show do cantor na Bahia. As informações são do portal A Tarde.