Depois de receber nomes consagrados como o rei Roberto Carlos e o artista Elton John, a Bahia volta a mostrar potencial para realizar eventos de grande porte. Depois do anúncio do show do cantor Paul McCartney no estado, único do nordeste a receber a turnê One on One, mais detalhes foram apresentados na manhã da última quarta-feira (3), durante coletiva de imprensa.

Com apoio do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, o artista desembarca em Salvador, pela primeira vez, para se apresentar no dia 20 de outubro, na Arena Fonte Nova, em quase três horas de show. O palco vai ficar localizado na praça sul, mesmo lugar onde foi montado o do show de Elton John. A abertura dos portões está marcada para as 17h30 e o horário do show confirmado para as 21h30. Com capacidade para até 59 mil pessoas, a Bahia encerra a turnê do ex-Beatles no Brasil, após passagem do britânico por outros três estados.

O secretário estadual do Turismo, José Alves, destacou o potencial da Bahia e o empenho do Governo na atração de turistas para eventos como este. “Esta é uma excelente oportunidade. Como a Bahia vai ser o único estado do Norte/Nordeste a receber essa apresentação, a possibilidade de podermos atrair ainda mais turistas é muito significativa. Estamos convocando todo o trade para poder atrair as operadoras, fazer os pacotes, porque a intenção do Governo, quando apoia eventos como esse, é movimentar a economia local, a cadeia hoteleira, os restaurantes, trazer emprego e renda, fazer com que o turismo seja a mola mestra de desenvolvimento”.

Segundo o presidente do Conselho Baiano do Turismo, Roberto Duran, a antecedência do anúncio é uma grande aliada para a organização de todo o trade turístico. “Isso é fundamental para que os operadores do turismo e toda a mídia especializada divulguem esse grande show e, com isso, as pessoas possam se planejar, comprar os ingressos, seus bilhetes aéreos e hospedagem”, afirmou.

Ingressos

Os ingressos vão custar a partir de R$ 95 e poderão ser adquiridos através do www.ticketsforfun.com.br ou nas bilheterias da Arena Fonte Nova, de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h. Haverá a exigência da carteira de estudante para a compra da meia entrada.

Os clientes cartão Elo contarão com pré-venda exclusiva entre os dias 5 e 6 de maio, começando dia 5 – 00h01 pela internet e 10h na bilheteria oficial – finalizando dia 6 de maio – às 23h59. O público em geral poderá adquirir os ingressos a partir do dia 8 de maio, começando 00h01 pela internet e 10h na bilheteria oficial.

Fonte: Ascom Governo da Bahia

Fotos: Carlos Prates/GOVBA