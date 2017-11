Apresentar a Fortaleza do Morro de São Paulo em sua fase final de restauração a relevantes instituições nacionais e internacionais,esse foi o objetivo da visita guiada promovida pelo Ides ( Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul) e pelo Comitê de Governança da Fortaleza para uma comitiva do International Scientific Committee on Fortifications and Military Heritage (ICOFORT), comitê científico de pesquisa e fomento as fortificações militares como patrimônio cultural; professores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN-RJ).

Além da apresentação da Fortaleza, foram realizadas discussões e reflexões intensas sobre a importância da Restauração Fortaleza não só para o território do Baixo Sul como para todo o contexto mundial. O projeto de restauração passou por um processo minucioso e detalhista para preservar a identidade do patrimônio. A execução do Projeto está sob à responsabilidade do Ides com o apoio do BNDES, MINC, IPHAN, SPU, Governo do Estado da Bahia, Setur, IPAC e Prefeitura Municipal de Cairu. A restauração e readequação foram divididas em duas fases. A etapa 1 contemplou a recuperação emergencial da muralha e a etapa 2 com a restauração do Corpo da Guarda, Bateria da Conceição e o Forte da Ponta.

O prefeito de Cairu, Fernando Brito,acompanhou a visita e mostrou – se bastante satisfeito com as expectativas futuras para o conjunto arquitetônico.”Iniciativas como esta fortalecem ainda mais o processo de restauração e da dinâmica de utilização que se pretende para o nosso patrimônio histórico cultural”,pontuou o prefeito.

