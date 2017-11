Foram doados pela Bahia Pesca, cem mil alevinos (filhotes de peixes) de tambaquis e tambacus e cinquenta bolsões que servirão para o cultivo das espécies.

O prefeito de Valença, Ricardo Moura, na companhia do presidente da Bahia Pesca (empresa vinculada à Secretaria de Agricultura), Dernival Oliveira e o secretario de Agricultura José Negrão, estiveram nesta quinta-feira, 23, na sede da APRUMO (Associação dos Pequenos Produtores do Médio Orobó), onde foram recebidos pelo presidente da associação, Manoel Cosme (Bel do Orobó) e demais associados, para a entrega de cem mil alevinos (filhotes de peixes) de tambaquis e tambacus e cinquenta bolsões que servirão para o cultivo das espécies. Cerca de 50 famílias associadas à entidade serão beneficiadas com a ação realizada pela Bahia Pesca.

Dernival Oliveira Júnior, destacou que, além de doar os alevinos, a Bahia Pesca será responsável também por prestar toda a assistência técnica necessária ao sucesso da ação. O cultivo dos peixes dura de sete a oito meses.

Na oportunidade, o prefeito Ricardo Moura informou que a partir de janeiro de 2018 estará implantando nas comunidades da zona rural mais uma alternativa de geração de renda, o cultivo da galinha caipira que atenderá as comunidades do Orobó, Jequiriça e Entroncamento de Valença.

Para o presidente da APRUMO, o senhor Bel do Orobó, a parceria chegou em momento certo, uma vez que a crise social e a falta de emprego e renda no campo tem crescido a cada dia.

O administrador da região do Orobó, Manoel Valter, solicitou do prefeito que ajudasse na construção dos criatórios de peixe. Ricardo e o presidente da Bahia pesca prometeram que estarão enviando técnicos a fim de iniciar o levantamento técnico para atender a solicitação.

Também marcaram presença a secretária de Infraestrutura, Priscila Cardoso, a diretora do IFBA, Alba Rogéria e o Diretor de Pesca, Jorge da Hora.

Com informações da Ascom de Valença

Fotos: Valdemir Lima/Ascom Valença