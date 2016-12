Música foi gravada como parte do Agridoce, projeto acústico que a cantora manteve junto com o guitarrista Martin

Em 2011, Pitty e o guitarrista Martin lançaram o projeto acústico Agridoce, com músicas folks inéditas inspiradas em Leonard Cohen, Nick Drake, Jeff Buckley, Elliott Smith, entre outros artistas consagrados do gênero. Agora, Pitty decidiu destilar suas referências em um cover inédito de Hallelujah, de Cohen, para ”fechar a tampa de 2016”.

A faixa, que estava guardada desde os tempos em que manteve o duo, acabou não entrando para o disco. Ao invés dela, os dois preferiram lançar um cover de Please, please, please let me get what I want, do The Smiths.

”Não só por causa de Cohen, mas por todo o ano de 2016, que parece ter tido uma áurea mais densa, com tanta coisa acontecendo, decidimos compartilhar”, comentou a cantora, relembrando a morte do cantor, em novembro passado.

”Vi muita gente comentando sobre esse ano ter sido tenso. Que todas as perdas sejam curadas e que venha o ano novo. Que essa música e esse vídeo sirvam para fechar a tampa de 2016, levando embora as coisas pesadas, e abrindo caminhos para 2017”, deseja. O ano, no entanto, parece não ter sido tão ‘tenso’ assim para Pitty. Ela deu à luz a sua primeira filha, Madalena, em agosto. A criança é fruto do relacionamento de dez anos com Daniel Weksler, baterista da banda NX Zero. Estado de Minas Foto: YouTube/Reprodução