Nesta sexta-feira (31), em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano, o governador Rui Costa entregou equipamentos e veículos para as polícias Civil, Militar e Bombeiros. O prefeito Ricardo Moura, na companhia do coordenador da 5ª Coorpin, Dr. José Neri Pinto, recebeu mais uma viatura que irá reforçar a atuação da polícia Civil em Valença.

O governador entregou mais seis viaturas para as polícias Civil e Militar e equipamentos e veículos para o Grupamento de Bombeiros Militares (14º BPM), beneficiando também os municípios de Jequié, Maragogipe, Santo Antônio de Jesus, Cairu, Igrapiúna e Taperoá.

“Estamos muito felizes, pois a segurança pública é um setor que muito precisa de atenção e investimentos. A nossa gestão tem colaborado bastante com as polícias Civil e Militar, com investimentos essenciais, a exemplo da instalação de postos e delegacias nas comunidades rurais. Sabemos que a responsabilidade da segurança pública cabe ao Estado, mas acreditamos que as parcerias são um caminho que pode mudar essa triste realidade de insegurança. Por isso, continuaremos trabalhando nesse sentido”, afirmou o prefeito Ricardo Moura. Também estiveram presentes o ex-governador Jaques Wagner, secretários estaduais e municipais, prefeitos e autoridades diversas.

Ascom Valença

Fotos: Divulgação/Ascom Valença