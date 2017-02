Operação policial foi realizada na manhã desta quinta-feira, em Salvador, com sete mandados de prisão. Acusados são integrantes de torcida organizada do clube

Cinco suspeitos de participar de fraudes no plano de sócios do Bahia foram presos na manhã desta quinta-feira pela Polícia Civil. O clube havia feito a denúncia sobre o esquema em julho do ano passado, quando foram bloqueados os cadastros de alguns sócios que tiveram operações financeiras contestadas junto às empresas de cartão de crédito. A operação foi realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

Foram expedidos sete mandados de prisão temporária para os envolvidos no caso. Dois acusados, portanto, não foram detidos. Um deles mora na Paraíba, enquanto o outro ainda não foi encontrado pelos agentes da polícia. Todos os detidos, segundo a polícia, são membros da principal torcida organizada do clube.

Para realizar o esquema, os acusados abordavam os torcedores do Bahia e ofereciam a associação por um valor mais baixo em relação ao cobrado pelo clube. Quando conseguiam uma vítima, recebiam o valor pedido em dinheiro e usavam dados do cartão de crédito terceiros para fazer a associação verdadeira no site do programa. Assim, o torcedor se tornava sócio pagando menos, mas a cobrança era feita a uma outra pessoa. A polícia não informou como os dados financeiros eram conseguidos.

A fraude começou a ser descoberta quando os donos dos cartões de crédito passaram a cancelar a cobrança, já que não haviam se associado, de fato, ao clube. Com isso, o Bahia não recebia o valor pelo plano de sócio e, com o cancelamento do pagamento, o torcedor que havia se associado tinha o benefício cancelado.

