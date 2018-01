A Polícia Civil da Bahia, sob o comando do coordenador da 5ª Coorpin de Valença, José Raimundo Neri Pinto, conseguiu localizar e prender na Feira livre de Valença, João Cosme Santana dos Santos, o terceiro envolvido no latrocínio consumado contra o agricultor Raimundo Pereira Nascimento, ocorrido no dia 12/01/2018, na Aldeia de São Fidelis, Gereba, zona rural de Valença/BA. Com essa última prisão, a Polícia Civil considera elucidado esse caso que chocou a população valenciana. Todos os autores do referido crime, Misael da Conceição, Hércules da Silva Bispo e João Cosme Santana dos Santos, tiveram a prisão preventiva decretada e se encontram recolhidos no sistema prisional à disposição da Justiça Criminal de Valença.

Fonte: 5ª Coorpin Valença