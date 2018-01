O projeto Arena Itaipava Fest vem movimentando o verão na Praia de Guaibim, em Valença. Mais dois eventos já estão confirmados: NegraCor de Verão e Guaibim Folia

O 2° evento do projeto Arena Itaipava Fest animou valencianos e turistas, na Praia do Guaibim, no último final de semana. A Doriva Produções, em parceria com a Itaipava Costa do Dendê, promoveu o Baile da Vingadora. O público se divertiu ao som da batida contagiante da banda Vingadora e com o swing das bandas Se Futuca Mexe, Tomaki e RRT Paredão. Tays Reis cantou músicas novas (ex. No Cavalinho) e sucessos do carnaval 2017 (como Metralhadora). E, comemorou o seu aniversário de 23 anos no palco, com direito a bolo e muita música.

A Arena tem agitado o verão do Baixo Sul da Bahia, e fica localizada na Praia do Guaibim, em Valença. O Pré Reveillon foi o evento de abertura do projeto, e contou com os shows das bandas Sem Retoque, Tierry, Samba SD, Karamba na Kara e Paredão RRT. Mais dois eventos estão programados: NegraCor de Verão, dia 19/01 com as bandas NegraCor (participação de Magary Lord), Maria Chic e RRT Paredão; e, a 13ª edição do Guaibim Folia, dia 28/01 com Harmonia do Samba, Raneychas e Samba SD.

Os ingressos para NegraCor de Verão, dia 19/01 às 22h, custam R$20,00. Já o Guaibim Folia dia 28/01 será a partir das 15h e oferece duas opções de acesso: Pista (valor individual R$35,00 e casadinha R$60,00) e Área Vip Open Bar (valor R$100,00). Os ingressos estão sendo vendidos na Rio Mar Modas, Sunset, Impacto Calçados e Panificadora São Félix (vendas também no cartão de crédito). Todas as fotos e vídeos dos eventos estão sendo disponibilizados na página Doriva Produções e Eventos, no Facebook (https://www.facebook.com/dorivaproducoeseeventos/).

Fonte: V1 Comunicação.

Fotos: V1 Comunicação (Vanessa Andrade) e Agência Andrade (Elton Andrade).

Confira fotos abaixo: