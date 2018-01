Aconteceu na noite do último dia 30, na Arena Itaipava Fest, o Pré Réveillon da Doriva Produções, em parceria com a Itaipava Costa do Dendê. A festa foi regada por muita música e alegria que contagiou cerca de 2 mil pessoas que lotaram a Arena.

A Arena será um dos points mais badalados do verão do Baixo Sul, e fica localizada na Praia do Guaibim, em Valença. O Pré Reveillon foi o evento de abertura do projeto, e contou com os shows das bandas Sem Retoque, Tierry, Samba SD, Karamba na Kara e Paredão RRT.

O projeto já conta com mais dois eventos confirmados: dia 13/01 será a vez das bandas Vingadora e Pancadeixxon, e dia 28/01 a tão esperada 13ª edição do Guaibim Folia, com Harmonia do Samba já confirmada.

Fonte/fotos: V1 Comunicação (Vanessa Andrade)