Nesta segunda-feira (06/03), o prefeito de Cairu, Fernando Brito esteve reunido com o comando da Marinha tratando de importantes projetos para o município – arquipélago. O encontro aconteceu no Segundo Distrito Naval, em Salvador, e contou com a presença do Comandante Borges – Chefe do Estado Maior, do Vice Almirante Garnier, do Capitão de Mar e Guerra Flávio Almeida, do Comandante Silva Reis da Capitania dos Portos e ainda do deputado federal José Carlos Aleluia, da diretora executiva do Ides, Liliana Leite, bem como do secretário de Turismo de Cairu, Edson Caporazzo, da superintendente de Turismo Diana Farias e do advogado Evaldo Farias.

Na pauta do encontro, esteve a importância da aprovação do gerenciamento costeiro de Cairu, a estruturação de uma base da Capitania dos Portos na região e intercâmbio cultural entre o Museu Náutico e a Fortaleza do Morro de São Paulo, patrimônio histórico de forte vinculo com a Marinha do Brasil que vem sendo restaurado e será inaugurado em breve.

De acordo com o prefeito Fernando Brito o encontro teve um saldo positivo. “Essa parceria com a Marinha certamente renderá bons frutos para Cairu. Estamos estreitando os laços para fortalecer a presença da Marinha do Brasil em nosso município, que é o único município – arquipélago do Brasil”, Brito.

Ascom Cairu