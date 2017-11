O prefeito Isravan Lemos Barcelos, do município de Ibirapitanga, no Baixo Sul do Estado, encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia, uma moção de pesar pelo falecimento do pastor e cantor gospel, Melchíades Santos Neto, popularmente conhecido como Neto Paz.

Segundo o gestor municipal, a repentina morte do jovem religioso deixa desolados os parentes, amigos e os cidadãos de Ibirapitanga, “que conheceram um homem de fé, honesto, com caráter e um exemplar pai de família”.

Na moção de pesar enviada à ALBA, o prefeito Isravan Lemos Barcelos “roga a Deus que traga conforto aos corações dos enlutados”, principalmente à esposa e duas filhas do jovem pastor Neto Paz, que faleceu no último dia 25 de outubro.

Ascom/Presidência ALBA