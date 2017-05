Em virtude da crise financeira, cujo reflexo ainda atinge a economia brasileira, e vem promovendo a continua queda de receitas do município, sobretudo a queda real do repasse de ICMS, e também do aumento da despesa pública proveniente das reformas administrativas, alterações de índices inflacionários, acréscimos do salário mínimo e reajuste de contratos, o prefeito de Cairu, Fernando Brito, assinou o decreto 2.436/2017 que reduz em 20% o próprio salário e do vice-prefeito, bem como reduz em 10% o salário dos secretários e de todos que ocupam cargos comissionados.

Essa medida emergencial visa adequar às despesas a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como ao atual cenário econômico. Outras iniciativas de redução de gastos serão adotadas, atingindo todos os setores da administração municipal. O decreto pode ser conferido na íntegra no link: http://cairu.ba.io.org.br/diarioOficial/download/131/2364/0

Fonte: Ascom Cairu