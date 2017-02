O prefeito de Valença, Ricardo Moura, juntamente com o secretário de Turismo Frank Roseira, a secretária de Cultura Janete Vomeri, a diretora da Juventude Jéssica Brandão e a secretária de Comunicação Vanessa Andrade estiveram reunidos com o superintendente de Fomento ao Turismo da Bahiatursa, Diogo Medrado, na sede do Palácio Rio Branco. Foi um bate papo agradável e produtivo no sentido de fechar apoio para o carnaval do Guaibim, assim como outras parcerias visando o calendário de festas do município, inclusive o São João; e o aumento do fluxo turístico em Valença.

Diogo Medrado se colocou à disposição para colaborar, e sugeriu algumas ações que podem alavancar o turismo da Praia do Guaibim. Com relação ao carnaval, o superintendente reafirmou que o Governo do Estado tem procurado direcionar uma atenção maior para o carnaval do interior, e que a Bahiatursa tem trabalhado para apoiar um maior número de municípios este ano. O secretário de Turismo de Valença, Frank Roseira, também pontuou a necessidade de investir em novas opções de voos para o aeroporto de Valença. Pauta bem aceita por toda equipe da Bahiatursa. A aposta em eventos que atendam os mais variados públicos e tendências também foi algo bastante discutido na reunião. A equipe do governo de Valença também foi muito bem recebida pelo superintendente de Serviços Turísticos da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Jorge Luiz Goldini Ávila, assim como pelo superintendente de Investimentos em Zonas Turísticas Rondon do Vale e pelo diretor de Projetos Carlos Taboada. Rondon indicou alguns caminhos que o município também pode percorrer para tentar recursos financeiros para os projetos, a exemplo de editais de algumas empresas privadas. Todos na Setur ficaram encantados com a riqueza natural e histórica de Valença e prometeram visitar o município em breve. [Show slideshow] Ascom/Gov.Valença-BA