Após ser alvo de críticas até do governador do estado, Rui Costa (PT), que chegou a dizer, no ano passado, que a “Coelba presta um péssimo serviço à Bahia”, a empresa de eletricidade entrou na mira de prefeitos do interior, como Eures Ribeiro (PSD), reeleito para comandar o município de Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco.

Cobrança por estimativa e ausência de critérios

Eures Ribeiro que é candidato à presidência da União dos Prefeitos da Bahia (UPB) falou sobre os métodos usados pela empresa. “Não sabemos o critério da Coelba. São contas exorbitantes. Essa é uma bandeira que eu vou levantar na UPB”, afirmou.

Já a atual presidente da UPB e ex-prefeita de Cardeal da Silva, Maria Quitéria, criticou a aferição de energia feita pela Coelba. “Falta transparência. Eles fazem aferição por estimativa. Por exemplo, o poste está com a lâmpada queimada, mas você paga.

Com Iinformações do Metro 1