Diplomação atesta que candidatos foram eleitos e podem tomar posse

A Justiça Eleitoral da 31ª Zona realizou nesta sexta-feira (16), no Fórum Gonçalo Porto de Souza, a Diplomação dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de Cairu e Valença, eleitos no pleito eleitoral ocorrido em outubro deste ano; suplentes também receberam o documento. A Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo.

A cerimônia foi conduzida pela juíza eleitoral, Alzeni Conceição Barreto. Em seu pronunciamento, a magistrada relembrou o processo eleitoral e agradeceu a todos que colaboraram para a realização do pleito. “Eu confesso aos senhores que tem momentos difíceis porque eu sou uma pessoa muito preocupada, mas procuro ser responsável em promover o tratamento de igualdade com todos os candidatos, isso pra mim é o mais importante no processo eleitoral”, destacou. “Agora eu tenho que estar preparada para o julgamento das ações, as que existem e as que podem vir, é o cumprimento do meu dever e estou tranquila, o que vier a gente vai resolver”, acrescentou.

Em entrevista ao Valença Agora, o prefeito reeleito de Cairu, Fernando Brito (PSD) disse que o momento é de alegria e satisfação. Brito dedicou o Diploma “à população cairuense, à futura administração, à liberdade e contra os coronéis de Cairu e do Baixo Sul”, completando ainda que sua administração atenderá principalmente as pessoas mais pobres do município. Além de Fernando, também foi diplomado o vice-prefeito eleito Maneca Ché (PR).

Ricardo Moura (PMDB), prefeito eleito de Valença, ressaltou ao Valença Agora que conhece como ninguém os problemas de Valença e que governará, principalmente, pra quem mais precisa. “Escolhemos uma equipe de técnicos, mesclada de jovens e de gente muito experiente pra fazer um contrapeso na nossa gestão, experiência e juventude, eu não tenho dúvida que essa administração vai dar certo”, frisou. “Temos a consciência desse desafio muito grande que é governar uma cidade com cem mil habitantes, a maior cidade do baixo Sul, uma cidade com muitos problemas, aonde infelizmente a violência e a droga chegou com perversidade”, disse o prefeito diplomado, que fez ainda um pedido aos valencianos: “Faço um pedido de paz, que as pessoas possam se desarmar e que esse Natal possa ser um Natal de mais tranquilidade e que janeiro seja de fraternidade pra todos nós”. O vice-prefeito diplomado da gestão de Ricardo é Humberto Malheiros (PEN).

O Defensor Público da comarca de Valença, Dr. Carlos Maia participou da solenidade de diplomação, e destacou a importância do momento como uma renovação dos representantes do povo. “Eu acho que é salutar essa renovação. Participar de uma reunião pra diplomar integrando a mesa, pra mim é uma honra, principalmente porque a gente estava ali referendando a vontade popular. Eu acho que o povo por mais inteligente ou por mais ignorante, por mais educado ou deseducado, ele sempre tem razão, então fiquei muito honrado e muito satisfeito por ter participado dessa festa cívica”, declarou em entrevista ao Valença Agora.

A cerimônia de posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro de 2017, na sede do Poder Executivo de cada município. O mandato dos diplomados finda em 31 de dezembro de 2020.

Os vereadores diplomados de Cairu são: Bino (PR), Claudio Brito (PSD), Diego Meireles (PMDB), Don Ché (PR), Ecinho (PSDB), Ivan de Gerino (PT do B), Keninho (PTC), Paulinho do Galeão (PSD), Pikui (PMDB), Renato do Morro (PR) e Tião (PC do B).

Os vereadores diplomados de Valença são: Adailton Francisco (PT), Agostinho (PROS), Benvindo (PSL), Bertolino de Jesus (PSD), Betão (PSL), Clóvis Júnior (PSD), J Almeida (PDT), Lorena Mercês (PRB), Luiz de Serra Grande (PR), Mateus Passos (PMDB), Pó da Pesca (PPS), Reca (PMDB), Robinho (PPS), Rosa de Gama (PRP) e Vane Costa (PMDB).

Fotos: Jornal Valença Agora