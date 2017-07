A partir de uma articulação da Prefeitura de Valença por meio do secretário municipal de Indústria e Comércio, Paulo Martins, o Rotary Club de Valença anunciou total colaboração para a reforma e revitalização do Centro de Velórios do Cemitério Municipal. Espaço que ficou abandonado durante anos, chegando a uma condição impraticável de utilização.

Os serviços serão executados com a orientação do referido clube de serviços, o qual ficará encarregado de providenciar os recursos necessários, contando com a colaboração da secretaria municipal de Infraestrutura e comércio local. O início das obras está programado para esta semana: “Faremos esforços para concluir os serviços no prazo máximo de 60 dias, e nenhuma modificação será realizada sem a aprovação do poder público. Também não faremos construções no local, apenas limpeza, pintura, troca de pisos e revestimentos existentes”, ressaltou o presidente do Rotary Club, José Elias Antar.

O prefeito de Valença, Ricardo Moura e o secretário de Indústria e Comércio, Paulo Martins, agradeceram a nobre atitude do clube e de todos os empresários locais que tem colaborado com a administração pública. “Já conseguimos colocar importantes projetos em prática, graças às parcerias público-privadas. Diversas instituições e comunidades também têm colaborado, a exemplo da importante mobilização em prol da reforma do Ginásio de Esportes. Continuaremos buscando alternativas que possibilitem melhorias para nossa Valença”, disse o prefeito Ricardo Moura.

Para Paulo Martins, secretário responsável pela articulação, será uma das primeiras ações em prol da organização e reforma de espaços públicos: “O cemitério de modo geral, ainda nos preocupa bastante. Mas, este é o primeiro passo de muitos que daremos com nossos amigos, e será de suma importância para os valencianos que precisam de um mínimo de conforto para velar seus entes queridos”.

Veja abaixo fotos da atual situação do centro de velório.

Fotos: Vanessa Andrade/Ascom Valença