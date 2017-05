A Prefeitura Municipal de Cairu passou, a operar nesta segunda-feira (15/05), os terminais hidroviários de Gamboa e Morro de São Paulo, na Ilha de Tinharé. A concessão foi dada pelo Governo do Estado da Bahia, através da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA).

Os dois terminais eram administrados pela empresa Muniz & Muniz LTDA, detentora de uma concessão emergencial. Após prazo expirado a Prefeitura de Cairu recorreu ao direito de gerir os terminais, buscando oferecer um melhor serviço ao usuário.

Os terminais de Gamboa e Morro de São Paulo recebem diariamente mais de 200 embarcações, de vários tipos e tamanhos, que são utilizadas no transporte de moradores e turistas que chegam e saem diariamente da Ilha de Tinharé.

Nos próximos dias a Prefeitura de Cairu vai apresentar um plano operacional com novas normas de utilização, regime tarifário e projetos de investimentos nos equipamentos. As mudanças têm o objetivo de proporcionar a melhoria na prestação de serviço. Com a nova gestão, os usuários passarão a ter mais mais conforto, segurança e organização na utilização dos referidos terminais.