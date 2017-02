A grade de atrações do Carnagamboa, festa de carnaval que acontece no distrito da Gamboa, em Cairu, foi divulgada na tarde desta quinta-feira (16), por meio do facebook da Prefeitura de Cairu. A festa começa do sábado (25) e vai até segunda-feira (27).

Atrações:

Sábado (25/02): Daniel Vieira, Samba De Improviso e Boizinho se apresentam no palco armado no campo de futebol do distrito. / Medida A2, Bonecos, Banda K e Soul Bamba se apresentam no trio.

Domingo (26/02): Filhos de Jorge, Swingão do Max e Sem Retoque se apresentam no palco.

Segunda-feira (27/02): Mara Ribeiro, Sinho Bernardo e Ramon dos Teclados se apresentam no trio.