Prefeitura de Cairu e a ELO vão mudar a cara das praias do Morro de São Paulo

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Cairu e os Cartões ELO, firmada na tarde do último dia 30, vai permitir a troca de toda iluminação pública da Primeira, Segunda e Terceira Praia do Morro de São Paulo. Para deixar o destino mais charmoso, todos os postes passarão a ser de madeira, com cúpulas em cerâmica de Maragogipinho, realçando ainda mais a cultura local.

O investimento faz parte do programa “Destinos ELO”, que promove diversos destinos turísticos brasileiros. Através do programa, os comerciantes locais vão receber um enxoval completo da marca. Além disso, haverá a substituição dos guarda-sóis das praias.

A parceria foi firmada entre o prefeito Fernando Brito, o secretário municipal de Turismo Edson Caporazzo, o secretário de Turismo do Estado da Bahia, José Alves, representantes da Associação Comercial e Empresarial de Cairu (ACEC) e representantes dos Cartões ELO, em reunião hoje na sede da empresa, na cidade de São Paulo.

A finalidade da viagem de negócios é fechar parcerias para potencializar o turismo em destinos indutores do turismo como Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré. “Queremos aproveitar a oportunidade para falar sobre as potencialidades naturais de Cairu, atraindo assim, novos investidores. Neste primeiro momento, já garantimos o investimento na nova roupagem das Praias do Morro de São Paulo”, comemora o prefeito Fernando Brito.

Além da reunião na ELO, a delegação do Baixo Sul foi recebida por executivos do Portal UOL e participou de reuniões com representantes de outras grandes empresas que tem o turismo e a sustentabilidade como meios de divulgação de suas marcas.

LK COMUNICAÇÃO