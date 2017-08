No último dia 26,os secretários municipais de Governo,Turismo e Juventude da Prefeitura de Cairu estiveram reunidos com Santiago de Araújo Júnior, responsável pelo setor de Relacionamento com o Mercado do Senai ( Serviço nacional de Aprendizagem Industrial). O encontro teve como objetivo alinhar os cursos de capacitação profissional que serão ofertados para os cairuenses através de convênio entre as instituições.Na oportunidade foram discutidos os cursos que serão apontados como prioridade no município, observando a necessidade, mercado de trabalho, potencial de cada localidade e a procura por profissionais em cada área. A proposta é capacitar os cairuenses,principalmente os jovens, tanto da Sede como dos distritos para que estes tenham maior oportunidade de inserção no mercado.

O Senai tem como missão promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da indústria baiana. Entre as suas áreas de atuação estão a educação profissional, a prestação de serviços técnicos e tecnológicos, a pesquisa aplicada e a consultoria. Na Bahia, integra o Sistema FIEB, tendo à frente a Federação das Indústrias do Estado da Bahia. Com uma infraestrutura com a qualidade que o mercado reconhece, com equipamentos mais modernos e laboratórios que são utilizados para produzir conhecimento e desenvolver mais tecnologia, o SENAI-BA conta com 11 Unidades fixas na Bahia e além destas, conta ainda com Centros de Formação Profissional e Agências em vários municípios.

No total são mais de 500 cursos oferecidos pelo Senai nas mais diversas áreas, que contam com aulas teóricas e práticas com todos os recursos que os participantes precisam para aprimorar seus conhecimentos. Nos próximos dias deverão ser divulgados os primeiros cursos que serão ofertados no município.

Ascom/Cairu